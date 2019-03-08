Лукашенко: Этуш был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в пресс-службе главы государства в субботу.

"Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Он был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что на белорусской земле творчество В.Этуша, ставшее примером преданности искусству, хорошо знают и высоко ценят.

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул А.Лукашенко.