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Топливо на белорусских АЗС с 10 марта снова дорожает на 1 копейку

09.03.2019 18:23 — Разное | Интерфакс  
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Концерн "Белнефтехим" с 10 марта увеличивает розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС, сообщила пресс-служба концерна.

"С 10 марта 2019 года розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,46, АИ-95-К5-Евро – Br1,57, АИ-98-К5-Евро – Br1,78, ДТ – Br1,57", - говорится в сообщении концерна.

Это третье подорожание автотоплива в Беларуси в текущем году.  Предыдущее произошло 3 марта.

В прошлом году оно дорожало 27 раз, за год цены выросли почти на 19%.

 
 
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Концерн "Белнефтехим" с 10 марта увеличивает розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС, сообщила пресс-служба концерна. "С 10 марта 2019 года розничные...
 
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