Топливо на белорусских АЗС с 10 марта снова дорожает на 1 копейку

Концерн "Белнефтехим" с 10 марта увеличивает розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС, сообщила пресс-служба концерна.

"С 10 марта 2019 года розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,46, АИ-95-К5-Евро – Br1,57, АИ-98-К5-Евро – Br1,78, ДТ – Br1,57", - говорится в сообщении концерна.

Это третье подорожание автотоплива в Беларуси в текущем году. Предыдущее произошло 3 марта.

В прошлом году оно дорожало 27 раз, за год цены выросли почти на 19%.