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Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?
Новости Беларуси. Протекающая крыша, плесень и прогнивший пол. История с ремонтом в Республиканской гимназии-колледже тянется уже не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историческая часть постройки 1970-х, в которой находятся концертные залы колледжа, не могут привести в надлежащий вид. Ученики сегодня ютятся в маленьких классах. Порой для занятий даже не хватает кабинетов.
Проблему обсудили на недавнем «Большом разговоре с Президентом». Александр Лукашенко поручил разобраться в истории. Корреспондент Виктория Ходосок заглянула в учебное заведение.
Местами плесень, прогнивший пол, ветхие рамы утепляют газеты, протекает крыша... Эти интерьеры 70-х уж точно напросились на заслуженную пенсию. И таких, по словам директора Климанова, в колледже хватает.
Семён Климанов, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Заказчиком ремонта является Управление капитального строительства Центрального района. Проектной организацией является Минскпроект.
Сдать документацию должны были в августе 2018 года. Но сроки почему-то перенесли. Вообще вопрос с ремонтом отчаянно буксует уже не один год. Речь заходила еще в 1990-х. Дотянули до того, что все удобства стали сплошным неудобством. Большой концертный зал и два малых, где могли бы заниматься ученики, оказались вне зоны доступа.
Евгений Виданов, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Алексей Иордосполь, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Это как раз тот самый зал, который когда-то принимал Рихтера, Башмета и Патрисию Каас. Сегодня французская дива не переступила бы и порог застрявшего во времени большого концертного. Помещение пустует. При этом отапливать площади приходится из-за находящихся здесь инструментов.
Владимир Перлин, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
На затянувшуюся проблему колледжа обратил внимание и Президент на недавнем «Большом разговоре». В баталиях с ремонтом поручено разобраться лично мэру Минска.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мэр – как раз строитель, в этом хорошо разбирается, и он оперативный человек. Я думаю, в этом году мы эту эпопею, если она есть, закончим.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
А пока колледж работает в тех условиях, что есть, и надеется на свое долгожданное спасение. А уж когда ситуация прояснится, обещают, что ремонт проверят на прочность большим концертом оркестра.
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Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?
Новости Беларуси. Протекающая крыша, плесень и прогнивший пол. История с ремонтом в Республиканской гимназии-колледже тянется уже не один год, сообщили в программе...
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