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«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на заседание районной комиссии по содействию занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В итоге буквально за пару часов мужчина сменил статус безработного на руководителя центра физкультурно-оздоровительной работы. И такие случаи продвижения по карьерной лестнице для Беларуси не редкость. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Кабинет и сейчас, в основном, пустует – говорит Александр Потапов. Новому директору больше по душе работа с людьми на местах. В его подчинении – почти два десятка тренеров, которые проводят занятия по всему району.
Иван Высоцкий, тренер Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Работа в спорте для Александра Потапова не чужая. Бывший футболист и тренером успел поработать, и учителем физкультуры, и даже рабочим на стройке в России. Но больших денег не заработал и вернулся домой.
Александр Потапов, директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Сейчас в зоне ответственности Александра Потапова – 10 видов спорта. Особые успехи у юных хоккеистов. Команда «Мираж» недавно выиграла в области, а игроки «Сокола» стали вторыми в финале национального турнира «Золотая шайба». Но ставку новый руководитель делает на развитие массового спорта.
Александр Потапов:
В Горецком районе проблем с трудоустройством нет. Уровень безработицы – всего 0,1 %, а в банке вакансий – 250 предложений. В большинстве своем люди требуются сельхозорганизациям.
Сергей Прудников, заместитель председателя Горецкого райисполкома:
Комиссии по содействию занятости населения созданы в каждом городе и районе страны. В Горецком она собирается не реже двух раз в месяц. Соискателя работы выслушают и сделают предложение. Эффективность такой формы трудоустройства высока. Многие здесь же получают направления и меняют статус безработного.
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на...
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