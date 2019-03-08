ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

09.03.2019 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на заседание районной комиссии по содействию занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге буквально за пару часов мужчина сменил статус безработного на руководителя центра физкультурно-оздоровительной работы. И такие случаи продвижения по карьерной лестнице для Беларуси не редкость. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Юрий Прокопенко, СТВ:
Горецкий центр физкультурно-оздоровительной работы – это несколько кабинетов на городском стадионе. Один из них – кабинет директора – пустовал почти два месяца. И вот сейчас в должности осваивается новый руководитель.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Кабинет и сейчас, в основном, пустует – говорит Александр Потапов. Новому директору больше по душе работа с людьми на местах. В его подчинении – почти два десятка тренеров, которые проводят занятия по всему району.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Иван Высоцкий, тренер Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Нормально тренировал детей, много ходило раньше. Ну а в остальном время покажет. Думаю, что директорами не рождаются – ими становятся.

Работа в спорте для Александра Потапова не чужая. Бывший футболист и тренером успел поработать, и учителем физкультуры, и даже рабочим на стройке в России. Но больших денег не заработал и вернулся домой.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Александр Потапов, директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Сам искал себе работу. А тут жена вычитала в газете, что можно сходить в комиссию по трудоустройству. Пошел на комиссию и вышел директором ЦФОР.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Сейчас в зоне ответственности Александра Потапова – 10 видов спорта. Особые успехи у юных хоккеистов. Команда «Мираж» недавно выиграла в области, а игроки «Сокола» стали вторыми в финале национального турнира «Золотая шайба». Но ставку новый руководитель делает на развитие массового спорта.

Александр Потапов:
Сейчас собираемся проводить спартакиаду города, клубов села. И будем делать всё, чтобы представить достойно наш район на области.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

В Горецком районе проблем с трудоустройством нет. Уровень безработицы – всего 0,1 %, а в банке вакансий – 250 предложений. В большинстве своем люди требуются сельхозорганизациям.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Сергей Прудников, заместитель председателя Горецкого райисполкома:
Приходят люди, которые не всегда обращаются в центры занятости. И здесь им предлагаются с учетом членов комиссии (а на комиссию приглашаются руководители предприятий, организаций, кадровые, юридические службы), для того, чтобы они могли предложить те вакансии, которые появляются. А банк вакансий меняется каждые пять дней.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему безработицы

Комиссии по содействию занятости населения созданы в каждом городе и районе страны. В Горецком она собирается не реже двух раз в месяц. Соискателя работы выслушают и сделают предложение. Эффективность такой формы трудоустройства высока. Многие здесь же получают направления и меняют статус безработного.
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Кубке Европы в Словакии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика