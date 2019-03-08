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С этой песней Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Как вам?

09.03.2019 19:38 — Разное | СТВ  
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Новости России. 9 марта ровно в 19:00 представитель России на «Евровидении-2019» презентовал свою конкурсную песню под названием «Scream». За первые 20 минут ролик на YouTube-канале артиста посмотрели более 48 тысяч раз.  

«Премьера!! Ну вот и песня «Scream», с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и всё обрело ещё больший смысл. Ну, а режиссёр Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что всё, что мы делали всей командой, – было для вас. Спасибо всем», – трогательно написал Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.  

С этой песней Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Как вам?
Фото: instagram.com/lazarevsergey  

По словам российского режиссёра Константина Черепкова, песня «Scream» подтолкнула его к мысли о духовном взрослении героя, о том, как он борется со своими страхами. Отмечается, что в композиции не использовались компьютерные спецэффекты, что передать всю искренность обычным голосом. Для создания в клипе особой атмосферы использовались 2D проекции и декорации.  

С этой песней Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Как вам?
Фото: instagram.com/severvideo  

Ранее букмекеры пророчили представителю России победу на «Евровидении». Сейчас с ним сравнялся представитель Нидерландов, у которого, как и у Лазарева, 16% шанс на победу.  

К слову, Беларусь пока на 31 месте с шансом на победу в 1%. Представлять нашу страну на международном песенном конкурсе будет ЗЕНА с песней «Like it». 

16-летняя девушка при отборе набрала 69 баллов из 70 возможных – здесь подробнее.  
 
 
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Новости России. 9 марта ровно в 19:00 представитель России на «Евровидении-2019» презентовал свою конкурсную песню под названием «Scream». За первые 20 минут ролик на...
 
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