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Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

09.03.2019 19:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику, теперь вносят минеральные удобрения. Кроме того, завершается подготовка техники.

Традиционно, раньше остальных начинают посевную в Гомельском регионе. Так ли будет в 2019 году, узнавал Александр Добриян.

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Александр Добриян, СТВ:
Нынешний февраль не оправдал свой «лютый» имидж. Теплая погода не оставила от снежной шапки на полях ни следа. Сейчас главный вопрос, который волнует всех аграриев: сколько влаги останется в почве к тому моменту, когда можно будет приступить к севу.

Сеять зерновые можно будет, как только земля прогреется до 12 градусов. Когда это случится – точного прогноза нет. 

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Посевная будет очень дружной. Времени на раскачку, особенно на песчаных почвах юго-востока страны, не будет ни минуты. Поэтому уже сегодня аграрии делают всё возможное, чтобы потом все силы бросить на главное. Теплый февраль позволил вывезти на поля органику, внести калийные удобрения, подсеять многолетние травы. Особое внимание – подготовке техники.

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в Гомельской области, хозяйства которой традиционно первыми приступают к севу, сегодня на уровне 85 %. К слову, в юго-восточном регионе в 2019 году решено существенно увеличить посевные площади кукурузы. Изменившийся климат диктует свои условия рентабельного производства.

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:
У нас изменится площадь сева кукурузы в этом году – она несколько увеличивается. В первую очередь, это связано с тем (мы хорошо помним прошлый год с продолжительной засухой), что у нас урожайность зерновых культур очень сильно упала. Поэтому в этом году площадь кукурузы планируется увеличить.

Точные сроки начала посевной пока никто называть не спешит. Самые оптимистичные прогнозы – середина марта. В любом случае счет уже идет на недели.

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику,...
 
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