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Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе

09.03.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минувшей ночью Виктория Азаренко и Александра Саснович завершили выступление в 1/32 финала одиночного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максимально драматично это сделала Александра Саснович, которая уступила украинке Катерине Козловой – 4:6, 6:2, 0:6. Причем в первой партии наша теннисистка вела – 4:0.

Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе

А Виктория Азаренко играла с американкой Сереной Уильямс. Две экс-первые ракетки планеты встретились впервые за три года – с тех пор, как они стали мамами. Этот поединок тоже выдался упорным – двухсетовый матч длился больше двух часов. В итоге Серена Уильямс была сильнее – 7:5, 6:3.

9 марта матч второго круга проведет Арина Соболенко. Белоруска встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе
 
 
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Новости Беларуси. Минувшей ночью Виктория Азаренко и Александра Саснович завершили выступление в 1/32 финала одиночного разряда турнира в американском...
 
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