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«Он был удивительным человеком». Президент Беларуси выразил соболезнование родным и близким Владимира Этуша
Новости России. Печальная новость 9 марта пришла из Москвы: не стало народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне актера госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Спасти его не удалось. Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. До последнего он играл на сцене.
Соболезнование родным и близким артиста выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как стало известно, прощание с народным артистом пройдет в театре Вахтангова. Дата и время еще не определены.
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«Он был удивительным человеком». Президент Беларуси выразил соболезнование родным и близким Владимира Этуша
Новости России. Печальная новость 9 марта пришла из Москвы: не стало народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
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