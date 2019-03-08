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В Телеханах Audi переехала лежащего на дороге пьяного мужчину. Он погиб

09.03.2019 19:58 — Разное | Tut.by  
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В Ивацевичском районе нетрезвый пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, авария произошла 8 марта, около 23.55, в городском поселке Телеханы. Водитель Audi А4 ехал по дворовой территории между домами № 4 и № 6, расположенными на улице Ленина, и совершил наезд на лежащего мужчину.

В результате наезда пешеход получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где днем 9 марта умер. Известно, что он не был обозначен свето световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Авария произошла 8 марта, около 23.55, на улице Ленина.
 
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