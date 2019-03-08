|
Лукашенко: Этуш обладал великим талантом и внутренним достоинством
09.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам и друзьям народного артиста СССР Владимира Этуша, подчеркнув, что актер обладал уникальным талантом и внутренним достоинством, передает
В своем сообщении Лукашенко отметил особенное значение Этуша для советской и российской культуры.
«Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей», – подчеркнул глава Беларуси.
По его словам, белорусы хорошо знакомы с творческой деятельностью Этуша и будут хранить память о нем в своих сердцах.
«Этуш является примером преданности искусству», – добавил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, белорусы хорошо знакомы с творческой деятельностью Этуша и будут хранить память о нем в своих сердцах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)