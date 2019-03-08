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Лукашенко: Этуш обладал великим талантом и внутренним достоинством

09.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам и друзьям народного артиста СССР Владимира Этуша, подчеркнув, что актер обладал уникальным талантом и внутренним достоинством, передает ТАСС.

В своем сообщении Лукашенко отметил особенное значение Этуша для советской и российской культуры.

«Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей», – подчеркнул глава Беларуси.

По его словам, белорусы хорошо знакомы с творческой деятельностью Этуша и будут хранить память о нем в своих сердцах.

«Этуш является примером преданности искусству», – добавил Лукашенко.



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По его словам, белорусы хорошо знакомы с творческой деятельностью Этуша и будут хранить память о нем в своих сердцах.
 
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