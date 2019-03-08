Еще два золота выиграли белоруски на Кубке Европы по метаниям. Лучшие результаты сезона в мире

Чемпионка Европы-2016 Татьяна Холодович выиграла на Кубке Европы соревнования в метании копья. В последней попытке она отправила снаряд на 65,89 м и опередила лидировавшую чемпионку Европы-2018 немку Кристин Хуссонг.









Фото: bfla.eu, Анна Малыщик





сайт БФЛА. — Я довольна сегодняшним выступлением и результатом. Знала, что могу метнуть 65 метров, но не ожидала, поскольку я не разметанная. У меня зимний сезон проходящий, я на него акцент не делаю. Если сравнивать с моими соперницами, они метали на улице, разметывались, я на улице совсем не метала, поэтому для меня это прорыв. Я хочу передать привет и слова благодарности своему тренеру, своим родным и близким. Особенно тренеру [Валерию Оксенчуку] хочу сказать спасибо за то, что он выдержал меня и мои психи (смеется). Извините, я не могу долго говорить, необходимо бежать на допинг-контроль, — приводит слова спотсменки официальный





Золото с лучшим результатом сезона в мире завоевала в Шаморин и белоруска Анна Малыщик, метнувшая молот на 74,95 м. В лидеры Анна вырвалась только в четвертой попытке (74,08), а затем еще смогла и улучшить результат. На втором месте представительница Польши Йоанна Федоров (73,22 м), бронза у украинки Ирины Климец (72,53).





— Последнюю попытку я выполняла больше на кураже. Настраивалась, готовилась, копила что-то внутри. Я поймала момент, именно его техническую сторону. Как вы заметили, у меня немного изменилась техника, даже по сравнению с зимним кубком. Я не давала комментарий, но скажу, почему я так выступила тогда. Дело в том, что у меня были проблемы со здоровьем. У меня была травма спины. Сейчас я немного залечила ее, но я не рассчитывала на такой результат и на такие метры в зимнем сезоне. Конечно, я рада победе и такому результату. Спасибо огромное хочу сказать федерации легкой атлетики — за подготовку, за то, что нам всегда помогают, за то, что верят и поддерживают. Отдельное спасибо за то, что в этом году поехал на соревнования мой тренер. Также хочу поблагодарить всех родных и близких за теплые слова в мой адрес, которые всегда меня подбадривают, даже если случаются неприятности, — приводит слова Анны Малыщик официальный сайт БФЛА.









— Все хорошо, даже неплохо. Есть над чем работать. Будем стараться дальше. Здесь хорошая погода, мне все нравится. Я очень рад, что взял медаль сегодня, сказал Александр Шиманович.





На первой строке итогового протокола с личным рекордом расположился украинец Михаил Кохан (76,68), второе место у венгерского метателя Бенце Халажа (75,41).



