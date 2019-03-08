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Анна Малыщик выиграла золото Кубка Европы в метании молота с лучшим результатом сезона в мире

09.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Белоруска Анна Малыщик победила в метании молота на Кубке Европы в словацком Шаморине с лучшим результатом сезона в мире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертой попытке обладательница почетного трофея вышла в лидеры — 74 м 08 см, а в заключительной попытке отправила снаряд на 74 м 95 см. Этот результат является лучшим в стартующем сезоне в метании молота у женщин.

Анна Малыщик также завоевала золото Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям.

 
 
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Белоруска Анна Малыщик победила в метании молота на Кубке Европы в словацком Шаморине с лучшим результатом сезона в мире, сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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