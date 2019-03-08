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«То инфраструктура наша не устраивает, то жена беременная». Тренер БАТЭ - о поиске новичков и травмах

09.03.2019 20:45 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на послематчевой пресс-конференции после кубкового матча против «Ислочи» (1:1) рассказал о травмах в команде, остался доволен исландцем Виллюмом Виллюмсоном, поделился проблемами с формированием состава и рассказал о поисках новичков. Его слова приводит сайт БАТЭ.


Фото: ФК БАТЭ

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об игре.

— Типичный кубковый матч: забили, пропустили, были карточки, много эмоций, не обошлось без повреждений. Плюс какой-то отпечаток на содержание игры наложило качество поля. Но футбол весенним не был. Игра получилась очень даже качественной.

— Все с интересом ждали появления в составе Виллюмссона. Как оцените дебют новобранца, его взаимодействия с партнерами?

— О взаимодействиях говорить еще преждевременно. Все-таки Виллюм пришел в БАТЭ незадолго до Суперкубка. А вот в том, что это качественный, потенциально очень сильный футболист, у меня нет сомнений. Уверен, в будущем Виллюмссон — игрок очень серьезного чемпионата. Для нас его приход — очень серьезное усиление. У Виллюма прекрасное понимание игры. В сборной Исландии работают неглупые специалисты, которые в свое время обратили внимание на молодого парня.

— Травмированных у вас все равно много, особенно в нападении. Это и Милич, и Дубайич…

— У Милича случилось повреждение при переходе с земли на «синтетику». Что касается Дубайича, то в суперкубковом поединке с брестским «Динамо» он получил перелом ребра. Эта травма позволяет Бояну что-то делать, но постоянно напоминает о себе ощущениями дискомфорта во время дыхания, поворотов. Вообще же практически все повреждения у игроков нашей команды носят механический характер, то есть получены во время единоборств, жестких стыков. Тем не менее рассчитываем в ближайшее время справиться с травмами и к старту чемпионата подойти полной обоймой.

— БАТЭ провел уже четыре официальные встречи в нынешнем сезоне и все свои мячи забил исключительно со «стандартов». Не видите ли вы проблемы в отсутствии голов непосредственно с игры?

— Нет. Во-первых, у нас выпали люди из линии атаки. Приходится что-то перекраивать во взаимодействиях. Во-вторых, моменты-то создаются. Если бы вообще была засуха, то это являлось бы проблемой. Но не уходим от невысокой результативности, не увиливаем от ответа. А то обстоятельство, что забиваем со «стандартов», можно обернуть себе и в плюс.

Конечно, добавлять надо. Мы с этим согласны и будем работать. Как говорится, травка подрастет, ребята выздоровеют, даст бог, прорвет. Главное, чтобы была обойма, чтобы была возможность проводить качественные замены. Сегодня Скавыш получил повреждение, но поглядываешь на скамейку и с сожалением понимаешь: пока так складывается, что и выпустить особо некого.

— Виллюмссон отыграл так, будто давно в команде. Может, стоит более пристально смотреть в сторону исландских футболистов? Может быть, кто-то еще есть у вас на примете?

— Так отыграл, потому что, несмотря на возраст, Виллюм достаточно квалифицированный футболист. Вместе с тем легко влился в коллектив. А тем, что рынок Скандинавии, Исландии привлекательный, Америки не откроешь. По всей Европе, России полно игроков из данного региона. Это очень хорошее направление. Что касается второй части вашего вопроса, то у нас, увы, пока оттуда никого нет на примете.

— Второй поединок подряд не попадает в заявку Щербицкий…

— Ждем возвращения Дениса. Вот-вот-вот… Но нам приходится смотреть дальше, чем на один матч. Сейчас на носу игры сборной. У Дениса достаточно распространенное для вратарей повреждение. Вообще оно дает играть, но очень хочется, чтобы наш состав был целостным и сбалансированным, когда начнутся матчи в режиме «через два на третий» или «через три на четвертый».

В Лондоне в одном из эпизодов у Щербицкого был довольно серьезный стык. Возможно, то телевидению никто и не заметил, но Денису «прилетело» прилично. Доигрывал матч он с болью.

— Бессмертный прошел все сборы, но пока чаще выходит на замены. Когда можем увидеть его в «старте»?

— Слева у нас играет Стасевич, справа — получивший вызов в сборную Камеруна Мукам. Это достаточно серьезный уровень. Эрвейн неплохо смотрится, уже адаптировался в команде. У Димы все впереди. Тем более только начало сезона, и не могу сказать, что за кем-то место в стартовом составе забронировано. Играет тот, кто в данный момент сильнее. Исходя из этого посыла, и формируется стартовый состав.

— А вы брали Бессмертного как вингера или как защитника?

— Как игрока футбольного клуба БАТЭ.

— Вы сказали, что скандинавского вектора поиска игроков у вас нет. А какой есть? И ждать ли еще новичков?

— Вообще скандинавский вектор есть. Смотрим повсюду. Правда, иногда хочется, но не можется. А иногда вроде и можется, но там ребята вежливо говорят, что, после того как посмотрели на наши поля, гостиницы, отпадает желание ехать. Тратишь какое-то время на поиски, но на финишном этапе сделка по разным причинам срывается: то инфраструктура наша не устраивает, то жена беременная, то семья против переезда, то еще что-то.

А смотреть футболистов можно от Колумбии до Хабаровска. Сейчас все умеют играть. Смотрите, корейцы в Англии. Исландцы, шведы на виду. Поиск идет довольно обширный, но мы находимся в реалиях, когда не получается так: нажал на кнопку телефона — и к тебе сразу прилетел футболист. Надо, как говорится, хорошо помудохаться.

Открою секрет: были интересные ребята из нетопового скандинавского чемпионата. Один парень, второй посмотрели на наши реалии. Потом позвонили и извинились: «Коуч, „Борисов-Арена“ — класс! История, авторитет вашего клуба — супер! Но не поедем». Нам ничего не остается, кроме как пожелать удачи, а просмотр на этом заканчивается.

— Сколько игроков БАТЭ планирует подписать до закрытия трансферного окна?

— Хотелось бы сделать несколько качественных приобретений. Но, как видите, не все получается так, как желаешь. А хватать лишь бы для количества нет смысла. Нам ведь нужно, чтобы игрок и исполнителем был, и чтобы человеческие качества оказались соответствующими. А так пару позиций нужно укреплять. Если до старта чемпионата не успеем, будем стараться воспользоваться этой опцией в летнее трансферное окно.

 
 
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На вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам домашнего кубкового поединка с «Ислочью» (1:1) ответил рулевой «желто-синих» Алексей Бага.
 
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