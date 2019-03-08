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Гонщик велоклуба «Минск» выиграл гонку в Турции

09.03.2019 20:38 — Разное | Tut.by  
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Гонщик велоклуба «Минск» Николай Шумов одержал победу на однодневной гонке «Гран-при ВелоАлания» в Турции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Судьба гонки решилась в массовом спринте, где Шумов был быстрейшим, опередив турка Онура Балкана и украинца Андрея Кулика.

Одним из ключевых факторов победы была качественная командная работа на решающих километрах. Помимо Николая Шумова за «Минск» сегодня выступали Станислав Божков, Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Евгений Соболь и Василий Строков.

А за несколько часов до старта мужской гонки третье место в женском издании «Гран-при ВелоАлания» заняла гонщица «Минска» Таисия Носкович.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба «Минск» Николай Шумов одержал победу на однодневной гонке «Гран-при ВелоАлания» в Турции.
 
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