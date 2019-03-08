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«Я выпрыгнул - и мяч залетел в ворота». Исландский легионер БАТЭ - о своем дебюте за белорусский клуб

09.03.2019 20:35 — Разное | Tut.by  
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Исландский хавбек БАТЭ Виллюм Виллюмссон прокомментировал свой дебют за команду в матче против «Ислочи» в Кубке Беларуси. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК БАТЭ

— Испытываю небольшое разочарование. Считаю, мы играли лучше, имели несколько отличных шансов отличиться. Правда, создание моментов без реализации ничего не стоит. Думаю, в определенных ситуациях нам не хватило хладнокровия, где-то — везения.

С другой стороны, очень рад отличиться в первом поединке за новый клуб. Игорь Стасевич сделал хорошую подачу, я выпрыгнул — и мяч залетел в ворота. Надеюсь, этот гол придаст мне уверенности. Хотя уже чувствую себя в БАТЭ своим. Ребята и тренерский штаб здорово приняли, помогают с любыми вопросами. Конечно, взаимопонимание на поле еще не идеальное, все-таки я здесь совсем недавно. Не сомневаюсь, с каждым матчем в данном отношении будет наблюдаться прогресс.

И для меня, и для команды важно пройти в следующий раунд. «Ислочь» — непростой соперник, который сегодня компактно оборонялся и неплохо выбегал в контратаки. С чем мы, полагаю, в целом справились. Но в четверг в Минске должны выглядеть куда убедительнее, агрессивнее — и обязательно решить задачу.

 
Теги: Минск
 
 
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Исландский хавбек БАТЭ Виллюм Виллюмссон прокомментировал свой дебют за команду в матче против «Ислочи» в Кубке Беларуси.
 
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