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Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских
Начало весны – горячая пора для садоводов-огородников. Чтобы летом стол ломился от вкусных домашних овощей, задуматься о рассаде стоит уже сегодня.
Первая половина марта, по словам специалистов – лучший период для посева большинства овощных культур. Сроки созревания урожая напрямую зависят от качества семенного материала, рассказали в программе
И если одни дружно всходят, над другими приходится изрядно попотеть. Но, так или иначе, самый важный этап в подготовке – это протравливание. Этим вы убережёте рассаду от всевозможных болезней.
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
После того, как срок их обеззараживания прошёл, необходимо их промыть и в дальнейшем лишь обработать каким-нибудь бактериальным удобрением или средством для защиты растений.
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Начало весны – горячая пора для садоводов-огородников. Чтобы летом стол ломился от вкусных домашних овощей, задуматься о рассаде стоит уже сегодня. Первая...
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