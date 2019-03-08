|
2018 год стал одним из самых тёплых за почти 75 лет
Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года, рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года, рассказали в программе «Плюс-минус». Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)