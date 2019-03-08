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2018 год стал одним из самых тёплых за почти 75 лет

09.03.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года, рассказали в программе «Плюс-минус».

Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и март

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
2018 год в ранжированном ряду – от самого тёплого к наиболее холодному – занял 4-ое место за период с 1945 года.

2018 год стал одним из самых тёплых за почти 75 лет
 
 
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Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года, рассказали в программе «Плюс-минус». Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и...
 
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