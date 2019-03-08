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Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и март

09.03.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года. Эта зима, отмечают синоптики, порадовала белорусов непривычным теплом.

Средняя температура по стране составила всего-то -2, а это выше нормы на полтора пункта, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего было в Витебской и Гомельской областях.

Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и март

Самая низкая температура за эту зиму была зафиксирована в Брагине, 28 января там было -24.

Удивил и февраль – правда, не морозами. Столбик термометра в течение месяца колебался в районе ноля, а это на 4 градуса выше климатической нормы. Март тоже порадует белорусов. По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
 
 
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Новости Беларуси. Белгидромет подвёл климатические итоги 2018 года. Эта зима, отмечают синоптики, порадовала белорусов непривычным теплом. Средняя температура по...
 
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