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«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

09.03.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Четыре дня без остановки. Первенство страны по прыжкам в воду прошло в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьи и специалисты оценивали ближайший резерв в этом виде спорта.

Участникам турнира от 15 до 17 лет. Их прыжкам еще не всегда хватает стабильности, но ребята продемонстрировали хорошую спортивную подготовку. Более 40 юных атлетов разыграли медали в восьми видах.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

9 марта, в заключительный день состязаний, лучших определяли в синхронных прыжках. Конкуренция здесь не такая высокая, как в личных состязаниях, но именно на этот вид специалисты возлагают медальные надежды в преддверии скорого юниорского чемпионата Европы.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

Дарья Полянская, главный судья соревнований:
И на Европе, и на международных соревнованиях синхронных пар не всегда так много, как в личных. Конечно, порадовали. Очень высокий уровень у нашей старшей пары – Саврицкого и Молчана.

Мы отлично готовы. Я думаю, что мы можем побороться за медали в синхронных прыжках, в личных – с 3-метрового трамплина.

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Казани в конце июня.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четыре дня без остановки. Первенство страны по прыжкам в воду прошло в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьи и специалисты оценивали...
 
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