|
И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
Март порадует белорусов, рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 10 до 15 марта" alt="И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1552155723638890.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 10 до 15 марта
Витебске с 10 до 15 марта" alt="И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1552155723656494.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 10 до 15 марта
Фото. Погода в Гомеле с 10 до 15 марта
Фото. Погода в Гродно с 10 до 15 марта
Фото. Погода в Могилеве с 10 до 15 марта
Фото. Погода в Минске с 10 до 15 марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)