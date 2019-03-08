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И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

09.03.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина месяца, по предварительным прогнозам, сформируется за счет антициклонов.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Первую половину недели под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет смещаться с акватории Балтики на северо-запад европейской части России, ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется довольно ветреная погода. Температурный фон в ночные часы – от 0 до ­7-8, днём температура воздуха прогнозируется слабоположительная: от 0 до +6.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Фото. Погода в Бресте с 10 до 15 марта
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Фото. Погода в Витебске с 10 до 15 марта
И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
Фото. Погода в Гомеле с 10 до 15 марта
И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
Фото. Погода в Гродно с 10 до 15 марта
И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
Фото. Погода в Могилеве с 10 до 15 марта
И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
Фото. Погода в Минске с 10 до 15 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина...
 
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