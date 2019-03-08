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Ксения Собчак призналась, что рассталась с мужем

09.03.2019 21:02 — Разное | Tut.by  
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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган расстались. Об этом стало известно из соцсетей супругов, которые опубликовали сообщения одинакового содержания в своих аккаунтах в Instagram.

В последние месяцы в прессе часто писали, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались. Их видели порознь на одних и тех же светских мероприятиях, однако до последнего момента пара никак не комментировала слухи.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — написали Ксения Собчак и Максим Виторган.

Напомним, пара поженилась в феврале 2013 года. До брака с Собчак Виторган был женат дважды. От первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него есть 15-летний сын Даниил. От второго — дочь Полина от маркетолога Натальи.

Собчак до брака с Виторганом официально замужем не была. В 2005 году она собиралась связать себя узами брака с американским бизнесменом Александром Шустеровичем, но за день до торжества церемония отменилась.

У Собчак и Виторгана есть двухлетний сын Платон.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в Ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом стало известно из соцсетей супругов, которые опубликовали сообщения одинакового содержания в своих аккаунтах в Instagram.
 
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