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Кого и за что доставляют в специализированный изолятор РУВД

09.03.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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Переулок Инструментальный. Невысокое строение под номером три, к которому время от времени подъезжают милицейские машины.

 

Фото: svaboda.org


Предназначение этого здания, спрятавшегося за высоким забором, решила выяснить корреспондент агентства «Минск-Новости».

«Специализированный изолятор Первомайского РУВД» — гласит надпись у входа. Лет пять назад руководство МВД приняло решение переименовать медвытрезвители в специзоляторы. В Минске такой всего один.

— К нам доставляют пьяных граждан, задержанных за совершение каких-либо правонарушений. Здесь они приходят в себя, а утром их развозят по судам для рассмотрения административных протоколов, составленных в отношении них накануне, — рассказал начальник учреждения Андрей Синегуб. — Иногда нетрезвых подбирают на улицах наряды патрульно-постовой службы милиции, ГАИ или наш экипаж.

В учреждении пять палат, одна из которых женская. Всего 22 койки. Кровати надежно привинчены к полу, на них чистое постельное белье. Повсюду камеры видеонаблюдения, изображение с которых выведено на пост милиции. Ежедневно здесь приходят в чувство более 20 граждан. Услуга платная — 63,75 рубля.

Специзолятор работает круглосуточно и никогда не пустует. Вот приехали сотрудники Минского ОВД на транспорте. Они привезли двух человек, которых подобрали на вокзале. Пока дежурный занимался их оформлением, мужчин осматривал врач.

— Существует список противопоказаний для помещения в специзолятор: травмы, тяжелая степень опьянения, беременность и так далее. Таких граждан отправляем в больницу, — пояснил врач Николай Прохоренко.

После медосмотра и освидетельствования при помощи алкотестера вновь прибывшим предложили раздеться и пройти в палату. Их вещи будут храниться в специальных шкафчиках.

По словам сотрудников специзолятора, есть и постоянные клиенты. Так, двое друзей в течение трех суток побывали здесь трижды.

Почти все, кто сюда попал, доказывают, что они трезвые и оказались тут по ошибке. Встречаются и агрессивные.


Вскоре сотрудники Советского РУВД привезли 40-летнего мужчину, жителя Жодино. Тот был в Минске по делам, но задержался — его нашли спящим на остановке. Вел он себя спокойно, только время от времени просил его отпустить. В таком состоянии в поле зрения милиции гость столицы попал уже во второй раз в течение года. Возможно, дома он теперь будет не скоро — за повторное такое правонарушение предусмотрен административный арест.

Кстати, сотрудники специзолятора утверждают, что проще общаться с пьяными мужчинами, чем с женщинами. Находясь подшофе, они довольно часто ведут себя агрессивно.
 


 
Теги: Минск
 
 
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Переулок Инструментальный. Невысокое строение под номером три, к которому время от времени подъезжают милицейские машины.
 
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