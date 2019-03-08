Стало известно, когда в открытый космос впервые в истории выйдут женщины





Энн Маклейн. Фото: NASA





передает ВВС, это произойдет в этом году 29 марта. Миссию поручают Энн Маклейн и Кристине Кук — астронавтки выйдут за пределы корабля на расстоянии около 400 км от поверхности Земли и заменят солнечные батареи на МКС. КакВВС, это произойдет в этом году 29 марта. Миссию поручают Энн Маклейн и Кристине Кук — астронавтки выйдут за пределы корабля на расстоянии около 400 км от поверхности Земли и заменят солнечные батареи на МКС.









Кристина Кох готовитcя отправиться на МКС 14 марта





Примечательно, что управлять их миссией с корабля также будут две женщины — Мэри Лоуренс и Джеки Кейги.





Маклейн и Кук являются выпускницами академии NASA. Они обучались в группе, набранной в 2013 году, и половину курсантов составляли женщины. Маклейн имеет техническое образование, а также служила в военно-воздушных силах, участвовала в бавых действиях в Ираке. Кук занималась преимущественно научной деятельностью, в том числе изучала Антарктику и провела зиму на Южном Полюсе.