ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда в открытый космос впервые в истории выйдут женщины

09.03.2019 20:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
NASA назвало дату, когда впервые в истории в открытый космос выйдут женщины.


Энн Маклейн. Фото: NASA

 Как передает ВВС, это произойдет в этом году 29 марта. Миссию поручают Энн Маклейн и Кристине Кук — астронавтки выйдут за пределы корабля на расстоянии около 400 км от поверхности Земли и заменят солнечные батареи на МКС.


Кристина Кох готовитcя отправиться на МКС 14 марта


Примечательно, что управлять их миссией с корабля также будут две женщины — Мэри Лоуренс и Джеки Кейги.

Маклейн и Кук являются выпускницами академии NASA. Они обучались в группе, набранной в 2013 году, и половину курсантов составляли женщины. Маклейн имеет техническое образование, а также служила в военно-воздушных силах, участвовала в бавых действиях в Ираке. Кук занималась преимущественно научной деятельностью, в том числе изучала Антарктику и провела зиму на Южном Полюсе.

Женщины в космосе

Первой в истории женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, побывавшая на орбите в 1963 году.

Однако после этого, по ее собственным словам, в руководстве СССР посчитали, что продолжать отправлять женщин в космос слишком опасно, и следующая - Светлана Савицкая - полетела в космос лишь через 19 лет, в 1982-м.

С тех пор за всю историю советской и российской космонавтики на орбите побывали лишь две женщины: Елена Кондакова (в 1994-95 и 1997 гг.) и Елена Серова (2014-2015). Обе после своего полета стали депутатами Государственной думы.

Первой американкой в космосе стала в 1983 году Салли Райд. С тех пор НАСА запустило на орбиту уже 48 женщин-астронавтов. Кристина Кох станет 49-й.

На очереди еще две "однокурсницы" Кох и Макклейн из набора НАСА 2013 года: Джессика Мейр и Николь Манн.


 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA назвало дату, когда впервые в истории в открытый космос выйдут женщины.
 
Новости дня
Новости разные
 
«То инфраструктура наша не устраивает, то жена беременная». Тренер БАТЭ - о поиске новичков и травмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика