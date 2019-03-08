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Стало известно, когда в открытый космос впервые в истории выйдут женщины
NASA назвало дату, когда впервые в истории в открытый космос выйдут женщины.
Энн Маклейн. Фото: NASA
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Кристина Кох готовитcя отправиться на МКС 14 марта
Примечательно, что управлять их миссией с корабля также будут две женщины — Мэри Лоуренс и Джеки Кейги.
Маклейн и Кук являются выпускницами академии NASA. Они обучались в группе, набранной в 2013 году, и половину курсантов составляли женщины. Маклейн имеет техническое образование, а также служила в военно-воздушных силах, участвовала в бавых действиях в Ираке. Кук занималась преимущественно научной деятельностью, в том числе изучала Антарктику и провела зиму на Южном Полюсе.
Женщины в космосе
Первой в истории женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, побывавшая на орбите в 1963 году.
Однако после этого, по ее собственным словам, в руководстве СССР посчитали, что продолжать отправлять женщин в космос слишком опасно, и следующая - Светлана Савицкая - полетела в космос лишь через 19 лет, в 1982-м.
С тех пор за всю историю советской и российской космонавтики на орбите побывали лишь две женщины: Елена Кондакова (в 1994-95 и 1997 гг.) и Елена Серова (2014-2015). Обе после своего полета стали депутатами Государственной думы.
Первой американкой в космосе стала в 1983 году Салли Райд. С тех пор НАСА запустило на орбиту уже 48 женщин-астронавтов. Кристина Кох станет 49-й.
На очереди еще две "однокурсницы" Кох и Макклейн из набора НАСА 2013 года: Джессика Мейр и Николь Манн.
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NASA назвало дату, когда впервые в истории в открытый космос выйдут женщины.
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