Белорусский фондовый рынок держится на облигациях

пишет officelife.media По данным Минфина, на рынке облигаций за 2018 год количество эмитентов увеличилось на 10%, а общий объем бумаг в обращении превысил 30 млрд рублей, что составляет около 30% ВВП. Объем корпоративных облигаций приблизился к 20 млрд, а объем сделок на вторичном рынке — к 30 млрд рублей. Так что развитие есть,officelife.media

В структуре эмиссии бумаг заметно сокращение объема местных займов (–4,6%), до 3,4 млрд рублей, а также облигаций Нацбанка. В то же время выпуск облигаций банков вырос на 18%, до 8,5 млрд рублей, а небанковских компаний — на 25%, до 7,5 млрд.





Предприятия в прошлом году зарегистрировали 269 новых выпусков облигаций на 2,7 млрд рублей, банки — 62 выпуска на 4,3 млрд.





Наибольший рост показал вторичный рынок сделок с облигациями банков, где было совершено операций на 16 млрд рублей, т. е. вдвое больше, чем зарегистрированных банковских облигаций.





По-прежнему доминирующим остается неорганизованный рынок, его доля на рынке облигаций выросла в прошлом году до 56%. Тем не менее Минфин надеется на активизацию организованных торгов ценными бумагами.





Мнение регулятора разделяет заместитель председателя правления БВФБ Борис Фридман. С его точки зрения, наряду с общим ростом во всех сегментах и увеличением количества новых эмитентов суммарный объем торгов облигациями на бирже составил 8 млрд рублей. Этому прежде всего способствовала динамика операций с государственными облигациями, где первичный рынок вырос на 74%, а вторичный — в 2,5 раза. В сегменте операций с облигациями банков, вторичный рынок вырос в 2,5 раза, корпоративных облигаций — вдвое.





ВЫБОР ВРЕМЕНИ...





За 2018 год облигации в обращении обновились практически наполовину, причем становится все больше долгосрочных облигаций, которые сейчас больше интересуют как эмитентов, так и инвесторов.





На срок до 5 лет выпущено 39,6% всех облигаций, до 10 лет — 39%, 10 лет и более — 21%.





... И ВАЛЮТЫ





До недавних пор объемы выпуска валютных и рублевых облигаций были примерно паритетными. Однако во втором полугодии 2018 года, после того как Нацбанк пообещал усилить меры по дедолларизации экономики, большинство банков «ушло» в валютные облигации. В результате 52% зарегистрированных в прошлом году облигаций номинированы в долларах, 29% — в белорусских рублях, 11% — в евро, 8% — в российских рублях.





РЫНОК ЗНАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ





На 1 января 2019 года к обращению на бирже допущены 448 выпусков облигаций 102 эмитентов. Наиболее крупные из них — БЖД, «АСБ Лизинг», Туровский молочный комбинат, «Конте Спа», Альфа-Банк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк. При этом только один эмитент сегодня представлен в официальном листинге.





Это значит, что снижается качество информации, защита инвесторов. Основная проблема заключается в отсутствии присущих другим рынкам преференций для инвесторов, эмитентов, которые включены в официальный листинг. У нас нет инвестиционных фондов, а потому эмитентам неинтересно проходить листинг.

Борис Фридман





НАДЕЖДА НА ГРАЖДАН И НЕРЕЗИДЕНТОВ





Еще одна особенность прошлого года заключается в росте активности физлиц: на 70% увеличился объем и на 80% — количество сделок с их участием. Так, объем участия физлиц в первичном размещении корпоративных облигаций в прошлом году вырос в 2 раза, более чем до 100 млн рублей, а количество сделок — почти до 6 тыс. Средний объем одной сделки составил 40 тыс. рублей. Результаты могли быть много лучше при наличии возможности дистанционного участия в торгах, уверен Фридман.





Соотношение брокерских и дилерских операций говорит о том, что на 5% увеличилось количество операций, совершаемых участниками за свой счет.





Если составлять рейтинг участников биржевых торгов, то лидировали бы в нем по количеству сделок крупные госбанки, зато по объему сделок — небанковские профучастники.





БВФБ планирует внедрить программу выпуска биржевых облигаций, чтобы можно было на год составлять один большой проспект и в его рамках для отдельных выпусков делать минимальное дополнение, касающееся нового выпуска, либо вносить информацию об изменении финансового состояния. Ожидается, что это позволит ускорить регистрацию новых выпусков, упростит работу профучастников.









Постепенно к обращению допускаются бумаги нерезидентов.





Приятно, что появились еврооблигации корпоративных эмитентов, но мы заинтересованы в том, чтобы эти эмитенты заходили в листинг биржи, это будет способствовать росту престижа фондового рынка. Возникнут возможности для арбитражных операций, что будет способствовать притоку иностранных инвесторов.

Борис Фридман





НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ





В этом году в отечественном законодательстве может появиться понятие квалифицированного инвестора. Если будет принят соответствующий указ, на рынке могут появиться ценные бумаги, регистрируемые только в центральном депозитарии. Совершать сделки с ними смогут только квалифицированные инвесторы, которые будут в состоянии надлежащим образом оценить и захеджировать риски. Это позволит не предъявлять слишком высокие требования к эмитентам с точки зрения наличия обеспечения и финансовых показателей.





Кроме того, в начале 2020 года в республике могут появиться облигации с раздельным обращением номинала и купона.



