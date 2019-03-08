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Белорусский фондовый рынок держится на облигациях
На фоне стагнации рынка акций 97% всех операций на белорусском фондовом рынке составляют сделки с облигациями, рассказал директор департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский, выступая на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», организованном ИА Cbonds.
По данным Минфина, на рынке облигаций за 2018 год количество эмитентов увеличилось на 10%, а общий объем бумаг в обращении превысил 30 млрд рублей, что составляет около 30% ВВП. Объем корпоративных облигаций приблизился к 20 млрд, а объем сделок на вторичном рынке — к 30 млрд рублей. Так что развитие есть,
В структуре эмиссии бумаг заметно сокращение объема местных займов (–4,6%), до 3,4 млрд рублей, а также облигаций Нацбанка. В то же время выпуск облигаций банков вырос на 18%, до 8,5 млрд рублей, а небанковских компаний — на 25%, до 7,5 млрд.
Предприятия в прошлом году зарегистрировали 269 новых выпусков облигаций на 2,7 млрд рублей, банки — 62 выпуска на 4,3 млрд.
Наибольший рост показал вторичный рынок сделок с облигациями банков, где было совершено операций на 16 млрд рублей, т. е. вдвое больше, чем зарегистрированных банковских облигаций.
По-прежнему доминирующим остается неорганизованный рынок, его доля на рынке облигаций выросла в прошлом году до 56%. Тем не менее Минфин надеется на активизацию организованных торгов ценными бумагами.
Мнение регулятора разделяет заместитель председателя правления БВФБ Борис Фридман. С его точки зрения, наряду с общим ростом во всех сегментах и увеличением количества новых эмитентов суммарный объем торгов облигациями на бирже составил 8 млрд рублей. Этому прежде всего способствовала динамика операций с государственными облигациями, где первичный рынок вырос на 74%, а вторичный — в 2,5 раза. В сегменте операций с облигациями банков, вторичный рынок вырос в 2,5 раза, корпоративных облигаций — вдвое.
ВЫБОР ВРЕМЕНИ...
За 2018 год облигации в обращении обновились практически наполовину, причем становится все больше долгосрочных облигаций, которые сейчас больше интересуют как эмитентов, так и инвесторов.
На срок до 5 лет выпущено 39,6% всех облигаций, до 10 лет — 39%, 10 лет и более — 21%.
... И ВАЛЮТЫ
До недавних пор объемы выпуска валютных и рублевых облигаций были примерно паритетными. Однако во втором полугодии 2018 года, после того как Нацбанк пообещал усилить меры по дедолларизации экономики, большинство банков «ушло» в валютные облигации. В результате 52% зарегистрированных в прошлом году облигаций номинированы в долларах, 29% — в белорусских рублях, 11% — в евро, 8% — в российских рублях.
РЫНОК ЗНАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
На 1 января 2019 года к обращению на бирже допущены 448 выпусков облигаций 102 эмитентов. Наиболее крупные из них — БЖД, «АСБ Лизинг», Туровский молочный комбинат, «Конте Спа», Альфа-Банк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк. При этом только один эмитент сегодня представлен в официальном листинге.
Это значит, что снижается качество информации, защита инвесторов. Основная проблема заключается в отсутствии присущих другим рынкам преференций для инвесторов, эмитентов, которые включены в официальный листинг. У нас нет инвестиционных фондов, а потому эмитентам неинтересно проходить листинг.
Борис Фридман
НАДЕЖДА НА ГРАЖДАН И НЕРЕЗИДЕНТОВ
Еще одна особенность прошлого года заключается в росте активности физлиц: на 70% увеличился объем и на 80% — количество сделок с их участием. Так, объем участия физлиц в первичном размещении корпоративных облигаций в прошлом году вырос в 2 раза, более чем до 100 млн рублей, а количество сделок — почти до 6 тыс. Средний объем одной сделки составил 40 тыс. рублей. Результаты могли быть много лучше при наличии возможности дистанционного участия в торгах, уверен Фридман.
Соотношение брокерских и дилерских операций говорит о том, что на 5% увеличилось количество операций, совершаемых участниками за свой счет.
Если составлять рейтинг участников биржевых торгов, то лидировали бы в нем по количеству сделок крупные госбанки, зато по объему сделок — небанковские профучастники.
БВФБ планирует внедрить программу выпуска биржевых облигаций, чтобы можно было на год составлять один большой проспект и в его рамках для отдельных выпусков делать минимальное дополнение, касающееся нового выпуска, либо вносить информацию об изменении финансового состояния. Ожидается, что это позволит ускорить регистрацию новых выпусков, упростит работу профучастников.
Постепенно к обращению допускаются бумаги нерезидентов.
Приятно, что появились еврооблигации корпоративных эмитентов, но мы заинтересованы в том, чтобы эти эмитенты заходили в листинг биржи, это будет способствовать росту престижа фондового рынка. Возникнут возможности для арбитражных операций, что будет способствовать притоку иностранных инвесторов.
Борис Фридман
НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
В этом году в отечественном законодательстве может появиться понятие квалифицированного инвестора. Если будет принят соответствующий указ, на рынке могут появиться ценные бумаги, регистрируемые только в центральном депозитарии. Совершать сделки с ними смогут только квалифицированные инвесторы, которые будут в состоянии надлежащим образом оценить и захеджировать риски. Это позволит не предъявлять слишком высокие требования к эмитентам с точки зрения наличия обеспечения и финансовых показателей.
Кроме того, в начале 2020 года в республике могут появиться облигации с раздельным обращением номинала и купона.
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На фоне стагнации рынка акций 97% всех операций на белорусском фондовом рынке составляют сделки с облигациями, рассказал директор департамента по ценным бумагам...
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