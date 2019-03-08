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Чепелин финишировал 40-м, золото у Йоханеса Бё в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде

09.03.2019 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде 9 марта продолжился мужской спринтерской гонкой. На ее старт вышли и четыре белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим среди наших стреляющих лыжников стал Владимир Чепелин: он 40-й. Ну а золотую медаль чемпионата мира в спринте выиграл норвежец Йоханес Бё. Россиянин Александр Логинов завоевал серебро. Бронза у француза Кантэна Фийон Майе.

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде

Чепелин финишировал 40-м, золото у Йоханеса Бё в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде 9 марта продолжился мужской спринтерской гонкой. На ее старт вышли и четыре белоруса, сообщили в...
 
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