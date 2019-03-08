Чепелин финишировал 40-м, золото у Йоханеса Бё в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде 9 марта продолжился мужской спринтерской гонкой. На ее старт вышли и четыре белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим среди наших стреляющих лыжников стал Владимир Чепелин: он 40-й. Ну а золотую медаль чемпионата мира в спринте выиграл норвежец Йоханес Бё. Россиянин Александр Логинов завоевал серебро. Бронза у француза Кантэна Фийон Майе.

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде



