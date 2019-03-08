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В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта

09.03.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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О погоде в Европе рассказали в программе «Плюс-минус»

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

Париж в начале недели встретит пасмурной и дождливой погодой. Столбик термометра поднимется до +9. Такой же прогноз в Вене, но с поправкой на 2 градуса в сторону минуса. По-весеннему тепло синоптики обещают в Риме: + 15, но сильный ветер, порывами до 24 метров в секунду. Столько же в Мадриде.

В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта

В Софии на неделе прогнозируют переменную облачность и без осадков. Днём столбик термометра покажет +14. В Анкаре на 2 градуса прохладнее. По-настоящему комфортная и ясная погода будет в Афинах – там +17.

В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта

А вот Прибалтике до весны ещё далеко. В Риге в начале недели метеорологи обещают сильный мокрый снег и около ноля. В Вильнюсе будет +6, небольшой дождь и порывистый ветер. На два пункта теплее в Варшаве. В городе ожидают мокрый снег и сплошную облачность. В Москве столбик термометра покажет всего +3. На порядок теплее в Киеве: +12 и также сплошная облачность.

В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта
 
 
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О погоде в Европе рассказали в программе «Плюс-минус».  И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
 
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