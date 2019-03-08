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Евросоюз введёт шенген для граждан США

09.03.2019 22:03 — Разное | СТВ  
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Новости США. Евросоюз вводит шенген для граждан США. С 2021 года американцам для путешествий по Европе необходимо будет получать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз введёт шенген для граждан США

Такое решение было принято Европейским союзом по соображениям безопасности, а также во избежание дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом.

Виза гражданам США потребуется для посещения 26 стран, входящих в Шенгенскую зону. Действовать она будет в течение трех лет. Количество поездок при этом ограничиваться не будет. В какую сумму обойдется шенген для американцев – пока не сообщается.
 
 
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Новости США. Евросоюз вводит шенген для граждан США. С 2021 года американцам для путешествий по Европе необходимо будет получать визу, сообщили в программе Новости...
 
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