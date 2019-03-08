В Праге лежачий больной открыл стрельбу по пациентам в палате

Новости Чехии. В одной из пражских больниц пациент открыл огонь по людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лежачий больной ранил двух человек, находившихся в той же палате.

Состояние одного из пострадавших критическое. Медицинскому персоналу удалось отобрать пистолет у стрелка. В настоящее время полиция выясняет причину произошедшего.



