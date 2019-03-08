ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

09.03.2019 22:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 9 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. «Витебск» на родном поле принимал гомельский «Локомотив», но центральным все-таки было противостояние БАТЭ и «Ислочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

Исландский новобранец «желто-синих» Тор Виллюмсон открыл счет на 35-й минуте.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Первая игра в составе. Он появился незадолго до суперкубка. О каких-то взаимодействиях рановато говорить. Но то, что это качественный футболист, сильный в потенциале. Для нас это серьезное усиление – это 100 %.

Чем завершилась эта встреча – сюжет нашего корреспондента Натальи Федорцовой.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. «Витебск» на родном поле принимал гомельский «Локомотив», но центральным все-таки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз введёт шенген для граждан США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика