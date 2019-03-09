Прошлое – часть настоящего

– Конкурс, в котором участвовали 263 работы, проводился в ознаменование 90-летия со дня рождения советского писателя Чингиза Айтматова, – рассказала директор СШ №10 Светлана Андреева. – Художественно-документальные материалы Анны Боилы и Ксении Петровской были представлены в номинации «Материнское поле». Ксения написала о непростой судьбе своей прабабушки, Анна – о жизненном пути прапрадеда.

Помнить об ушедших в мир иной – обязанность живущих

Анна Боила бережно хранит в памяти семейные воспоминания о прапрадедушке и обещает передать их своим детям, внукам и правнукам. И хотя писать очерки и сочинения школьнице удается неплохо, в будущем она видит себя учителем физкультуры, а потому свободное время посвящает занятиям легкой атлетикой и участвует в соревнованиях различного уровня.

– О своем прапрадедушке я узнала, когда выполняла задание учительницы Валентины Фредьевны Сермяжко, предложившей составить генеалогическое древо и рассказать об интересных традициях. Задача оказалась не из простых, и я обратилась за помощью к своей бабушке Ольге Викторовне Артимович, деятельному и энергичному человеку. Например, одна из ее наиболее значимых инициатив – открытие аллеи памяти, посвященной участникам Великой Отечественной войны, на территории нашей школы и установка памятника на могиле заслуженного педагога Валентины Ивановны Соколовой, – поделилась Анна. – От бабушки я и узнала о прапрадеде Михаиле Шелеге, родившемся в 1883 году в Пуховичском районе. Невероятная история сильно впечатлила меня и заставила задуматься о том, насколько ценна жизнь и как мало мы радуемся ей.

Волею судьбы Михаил Фомич оказался в Борисове. В усадьбе И.Х. Колодеева был поваром и по кулинарной книге, изданной в XIX веке, готовил еду. Там познакомился со своей будущей женой Антониной Федоровной Раковой, которая работала экономкой. В 1907 году на свет появился их первенец Владимир. Перед революцией прапрадед Анны вернулся в родную деревню Русаковичи и до Великой Отечественной войны работал поваром в санатории. В 1925 году у него родился сын Петр, а спустя два года – дочь Вера.

– В годы войны Антонина Федоровна и Михаил Фомич принимали участие в борьбе с фашистами, пекли хлеб для партизан и всячески им помогали. В мирное время в доме прапрадедушки всегда было многолюдно. Прапрабабушка учила молодежь ткать, вязать и вышивать. Прапрадед работал в санатории и делился с гостями секретами кулинарного мастерства, – продолжает рассказ Анна. – Однако по доносу соседа Михаил Фомич был арестован и пять месяцев провел в заточении, где его здоровью был нанесен непоправимый вред. Впоследствии он был реабилитирован, но в 1950 году умер

из-за болезни. Через два года не стало его любимой супруги…

К слову, долгие годы поваренная книга хранилась в семье, а несколько лет назад уникальное издание передали Дому-усадьбе И.Х. Колодеева.

«Спасибо, мама, что бережешь воспоминания!»

В семье Петровских, признанной лучшей среди многодетных в Борисовском районе в 2011 году, главное достояние – трое детей, их задорный смех и искрящиеся глаза. О членах семьи Ксения рассказывает с любовью и теплотой. Говорит, что у каждого свой характер, увлечения, но они очень дружны и в любую минуту готовы помочь и поддержать друг друга. А еще у них существует прекрасная традиция: по выходным глава семьи балует домочадцев блинчиками.

– Папа Виталий Дмитриевич и мама Елена Федоровна – выпускники СШ №10. Они учились в одном классе, окончили школу с серебряными медалями. Юношеская влюбленность переросла в серьезное чувство, и в 2000 году они поженились. Папа по профессии программист, мама – бухгалтер. Я, как и родители, проявляю тягу к точным наукам. В прошлом году заняла второе место на районной олимпиаде по математике. Кроме того, занимаюсь рисованием и очень люблю читать, особенно фэнтези.

Одну из комнат в доме Петровских украшает семейное древо. Благодаря ему от мамы любознательная Ксения узнала много интересного о своих предках.

– Особенно впечатлила меня судьба прабабушки Ирины Филипповны Ковалевской, – отмечает собеседница. – Она родилась в 1916 г. в д. Кладки в зажиточной семье, но после революции их земли передали колхозу, и семья стала испытывать нужду. Ирина была старшей из пяти детей, поэтому с малых лет трудилась в поле и дома, присматривала за младшими. Чтобы помочь родителям, уехала в Борисов, устроилась работать на завод. Потом вышла замуж за молодого офицера, родила дочь Соню. Через год началась война. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пришло известие о том, что ее муж пропал без вести под Ленинградом.

В 1946 году родственники познакомили Ирину с вдовцом Архипом, который самостоятельно воспитывал двоих детей. Маленькая Соня полюбила его всем сердцем и считала отцом. Потом в новой семье появилось двое сыновей – Федор и Григорий. Жизнь налаживалась, но приготовила новое испытание – по ложному обвинению Архипа осудили на 25 лет и сослали на Колыму. Через семь лет судьба смилостивилась – его реабилитировали. Своими силами супруги построили новую избу, обзавелись скотиной, у них родились сыновья Дмитрий и Иван.

– Годы, проведенные в ссылке, не про-шли бесследно, прадед Архип умер в 1947 году. Прабабушка снова осталась одна, работала не покладая рук, растила детей. Потом помогала воспитывать 14 внуков, увидела правнуков. Ирина Филипповна умерла в свою любимую пору, когда цвела сирень, в 84 года, – горит Ксения. – О чем мечтаю я? Чтобы у моей сестры и брата в жизни все сложилось хорошо, чтобы мы, как и наши предки, смогли создать большие и крепкие семьи.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора