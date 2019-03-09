Топливо на АЗС в Беларуси с 10 марта подорожает на 1 копейку

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,46, АИ-95-К5-Евро — Br1,57, АИ-98-К5-Евро — Br1,78, ДТ — Br1,57.

Как заявлял ранееАндрей Рыбаков, тактика изменения цен на автомобильное топливо в этом году останется прежней. «В формировании розничной цены на бензин преобладающую долю занимает стоимость нефти. В сравнении с началом 2019 года в феврале стоимость нефти и на мировом рынке, и для наших НПЗ возросла. Поэтому по итогам мониторинга ситуации происходит корреляция цен на внутреннем рынке», — пояснял Андрей Рыбаков.