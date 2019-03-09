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Топливо на АЗС в Беларуси с 10 марта подорожает на 1 копейку
09.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,46, АИ-95-К5-Евро — Br1,57, АИ-98-К5-Евро — Br1,78, ДТ — Br1,57.
Как заявлял ранее
Сейчас стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в котором сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо.
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Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,46, АИ-95-К5-Евро — Br1,57, АИ-98-К5-Евро — Br1,78, ДТ — Br1,57. Как заявлял...
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