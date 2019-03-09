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Титул “Миссис Несвиж – 2019” завоевала Дарья Кочегарова!

09.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Сегодня, 9 марта, в районном центре культуры прошёл конкурс «Миссис Несвиж-2019». Свои таланты и красоту зрителям продемонстрировали 5 претенденток.

Каждая из участниц представила визитку, творческий номер, дефиле в вечерних платьях и поделилась с присутствующими на празднике своим увлечением. Конкурсантки приятно удивили зрителей необычными выступлениями и высоким уровнем подготовки. Как признались члены жюри, выбрать кого-то одного было очень сложно.

Титул «Миссис Несвиж-2019» достался Дарье Кочегаровой. Корону победительнице вручил заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков. Титул второй вице-мисс был присуждён Анне Зизико, а первой вице-мисс стала Анастасия Дударева. Подробности на страницах – “НН”.

  • Титул “Миссис Несвиж – 2019” завоевала Дарья Кочегарова!

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Сегодня, 9 марта, в районном центре культуры прошёл конкурс «Миссис Несвиж-2019». Свои таланты и красоту зрителям продемонстрировали 5 претенденток. Каждая
 
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