Андрей Климов: «Хватит что-то просить у России»

Он может себе позволить следить за большим разговором с главой государства без напряжения и вполоборота: «Такие мероприятия в прямом эфире я не смотрю. Ничего нового от этого выступления я не ожидаю - все будет то же самое, что и раньше. Мы все это слышали еще в 2004г. и до того, и после этого, пишет belgazeta.by. Что он может нового вообще сказать?».

О ЛУКАШЕНКО И ВКЛ

«Большой разговор» с самого начала выглядит монологом на тему белорусско-российских отношений, что подталкивает Климова к глобальным рассуждениям: «Вот он говорит, что он политик с огромным стажем, президент с 39-ти лет. Ну и что? Вон многие люди сидят с малолетки и до конца своих дней в тюрьме - и что? Они что, там умнеют сильно или становятся нобелевскими лауреатами? А некоторые всю жизнь в сумасшедшем доме проводят - и что с того? Ну, хорошо, таблеток наглотался пять тонн, а после этого умным стал? Так и здесь. Он же не превратился за все эти годы в великого политика, наоборот - как политик он деградировал. Политики мыслят категориями или агрегатами, как сейчас модно говорить, т.е. крупными объектами. Но тогда Лукашенко должен понимать, что сегодняшняя Россия, о которой он столько говорит, без союзного государства с нами - ничто, никакая не империя. Они даже без ядерного оружия выживут, а без нас - нет. Вот это должен понимать политик настоящий».

По мнению Климова, «если бы Лукашенко был поумнее, то он бы давно многое поменял - изменил бы название страны на ВКЛ, вернул нам историю и настоящую символику. Если бы он понимал, что без нас России никак не обойтись, то он бы давно поменял все в этих отношениях. Отпали бы все вопросы сразу и по ресурсной базе, потому что недра ведь тоже общие - они и нам принадлежат тоже! Да, тот, кто более наглый и умный на госсовете, тот и имеет все преимущества».

О РОССИИ И РАБАХ

Когда речь снова заходит о России, Климов начинает активно жестикулировать: «У нас все политики, в том числе оппозиционные, и журналисты независимые - дилетанты, а где-то некоторые даже просто недалекие люди. Возьмите вы договор между Россией и Беларусью и почитайте внимательно! Мы - одно государство! У нас равные голоса абсолютно во всем, независимо от экономических вопросов и масштабов. Это же еще с 1996г. известно. Я вам это аб лютно ответственно заявляю как юрист. По закону нет никакой Беларуси уже 23 года. Нас нету! Это же факт».

«Я чуть ли не на коленях умолял Лукашенко тогда не подписывать этот договор с Россией, - восстанавливает в своей памяти события былых времен Андрей Климов. - Я стоял на коленях и просил депутатов не голосовать за это. Но у каждого были свои причины для голосования «за» - у кого-то корпоративная этика, у кого-то собственные коммерческие интересы, у кого-то просто мозгов не хватило. И сейчас ведь Лукашенко делает то, что я делал тогда - он просит всех отказаться от того Союзного договора. Но поезд ушел уже, ничего не изменишь. Почитайте историю: никогда Россия не отдавала свои территории. Она могла разве что немного отдать, но только для того, чтобы взять еще больше. Я сам хохол наполовину, потому что у меня мама украинка, но посмотрите вы правде в глаза: Украины уже нет и больше не будет никогда. Если Россия туда вступила, то никогда уже не уйдет. До тех пор пока не займет всю территорию. И никто не вмешается - ни Европа, которая после Второй мировой войны до сих пор в энергетической зависимости от России, ни США, которые не вояки вообще. А с Беларусью будет то же самое, что и с Украиной. Не сейчас, так через 20-50 лет. Но наше преимущество в том, что у Украины нет никаких прав в России, они там парабки, от слова раб, а мы - парубки, которые обладают с Россией одинаковыми правами, и можем еще побиться с русскими».

О КОРОНЕ И ПАПЕ РИМСКОМ

Чем дольше длится трансляция «Большого разговора», тем меньше внимания на это обращает Андрей Климов, рассуждая на совершенно иные темы: «Я не знаю, что думает Путин, когда встречается с Лукашенко, но когда Лукашенко видит Путина, то он же не может ничего сказать толком. А ведь нужно просто стукнуть кулаком по столу и сказать, что ничего больше подписывать он не собирается. Могу напомнить нашему президенту, что вообще-то великий французский император, который Наполеон Бонапарт, был вовсе не французом, а корсиканцем. И никакого отношения к Франции не имел. Однако это не помешало ему сначала захватить все французские земли, а потом присоединить еще и другие территории. Более того, как он превратился в великого французского императора? Когда Папа Римский замешкался, надевая ему корону, Наполеон взял эту корону в руки и сам надел себе на голову! А вот Лукашенко, такой крутой среди холопов белорусских, среди вот всех этих сидящих в зале, но почему-то в Москве ведет себя совершенно иначе. Пусть бы поехал в очередной раз на госсовет Союзного государства, взял у Путина корону и надел на себя. И кто бы ему что сделал? У нас ведь равные условия у стран и равные права. Но, наверное, страшно, да? Боится, что после этого и не уедет из Москвы».

Климова уносит все дальше от трансляции «Большого разговора», и он переходит на более глубинные исторические ракурсы: «Московское княжество в свое время было нашей колонией. Более того, они платили нам дань и выполняли наши указания. Так что хватит что-то просить у России и не надо стесняться разговаривать с ними с позиции силы. С исторической точки зрения это будет совершенно справедливо».

О ЯЗЫКАХ И ТАТАРО-МОНГОЛАХ

Как только из телевизора доносятся рассуждения о белорусском языке, Климов выдает еще одну оригинальную трактовку вопроса: «Американцам и австралийцам не надо стесняться, что они говорят на английском языке, канадцам не надо стесняться, что они говорят на французском - так что и нам не надо стесняться, что мы говорим на русском, потому как русский язык - это и есть белорусский. Мне как-то россияне говорят: ну какой белорусский язык, мы же относимся к разным языковым группам. Вы - к одной, а мы - к финно-угорской. Я специально выучил финский язык, а я владею тремя родными языками - украинским, белорусским и русским, а также китайским и 11-ю европейскими, и спрашиваю: назовите-ка мне хотя бы одно слово финское в русском языке, кроме слова «сауна»? Так ведь и слово «сауна» - это не финское слово, а слово из литовского языка и означает «сухой». Вот и все разговоры».









У Андрея Климова в запасе много исторических параллелей не только по поводу языков, но и по любому иному поводу. На фоне непрекращающихся констатаций из телевизора он увлеченно рассуждает на тему того, что во всех имперских проявлениях со стороны России виноваты именно предки белорусов: «Давайте честно признаем, что именно мы в этом и виноваты. Все захватнические настроения у русских - они от нас, от литовцев, которые стали белорусами. Это мы были захватчиками. Всем известный факт исторический: только наши предки смогли остановить татаро-монгольское иго. Но почему? Почему именно у нас под Дзержинском, под Койданово были разбиты татаро-монголы и бежали отсюда? Ведь они были хорошими воинами и отличались жестокостью. А я вам объясню почему. Потому что эти крутые парни переняли все военные технологии в Китае и легко захватывали все христианские территории, где было принято считать, что Бог сам все решит, а сопротивляться необязательно. И только у нас они столкнулись не с христианами, а с паганцами - с язычниками. Для наших предков было важнее умереть, но не оставить свою землю. Потому что в нашей земле живут духи предков. И если ты оставишь эту землю, то духи предков умрут, а если ты сам умрешь на этой земле, то присоединишься к духам своих предков. Об этом должен знать каждый белорус и никогда этого не забывать».

ТОП-ТЕСТ

- На прошлой неделе Андрей Климов потратил «почти 500 долларов», из которых «300 ушло на ремонт старенькой машины».

- Главной покупкой последнего времени стали «детали для автомобиля на несколько сотен».

- Впечатлили «успехи моих детей, и это означает, что хотя бы генетически я неплохой отец».

- Удивило «решение Путина снять с довольствия Лукашенко».

- Разочаровал «президент США Трамп, который оказался дураком».

- Никаких ожиданий у него «нет, потому что после распада СССР мы и так живем в раю».

- Он не смог бы прожить «без Беларуси, конфликтов и женщин».

ПРОГНОЗЫ АНДРЕЯ КЛИМОВА

- Белорусскую экономику в ближайшем будущем ожидает коллапс. Курс доллара к лету не изменится. Предстоящие Европейские игры в Минске станут событием мирового масштаба и демократизируют нашу страну. Белорусские футболисты не пробьются в финальную часть чемпионата Европы-2020, потому как у нас в стране футбола нет. Беларусь способна оказаться в будущем в числе мировых лидеров в разных областях, но в первую очередь в математике, медицине и физике. В отношениях с Россией нас ожидает создание паритетных условий для дальнейшего сотрудничества. Следующий президент в Беларуси появится на предстоящих выборах, и им станет Николай Статкевич. Белорусы скоро перестанут стесняться того, что русский язык - это и есть наш родной язык, которым в Беларуси владеют лучше, чем в России. Беларусь никогда не станет членом Евросоюза. Средняя зарплата в стране в течение 5 лет после ухода Лукашенко превысит не только $1000 в месяц, но и достигнет 5000 евро.