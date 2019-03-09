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Соболенко в трехсетовом поединке с Томлянович в Индиан-Уэллсе выиграла третью партию со счетом 6:0
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов). Счет по партиям — 6:3, 4:6, 6:0.
Арина Соболенко (9 WTA) превосходно провела начало первого сета, когда лидировала со счетом 5:1, а также решающую партию, которую удалось выиграть вчистую. Между этими отрезками матча Айла Томлянович (44 WTA) показала, что способна приспособиться к агрессивной манере игры соперницы и отвечать остро при условии, что та ей будет помогать невынужденными ошибками.
Точку в стартовой партии Арина поставила с помощью эйса в девятом гейме — 6:3, а уже во втором «горела» — 1:4 и 2:5. Томлянович помогла Соболенко сделать обратный брейк, допустив две двойные ошибки за гейм, но вскоре вновь владела положением, заполучив двойной сетбол. Первый Арина отыграла подачей на вылет, а второй Айла реализовала в красивом розыгрыше. Австралийка исполнила укороченный удар, а затем — парашют. Соболенко не добралась до мяча и от досады с размаху бросила ракетку на корт — 4:6.
В третьем сете Арина вновь играла собранно. Однажды взяла гейм на подаче под ноль, чаще попадала в корт, ходила к сетке и пробивала в стиле драйв-воллей. Томлянович едва не перевернула ситуацию в свою пользу на матчболе и даже имела брейк-пойнт. Арина отыгралась, после чего в двух розыгрышах подряд у Айлы не получилось принять.
Итог поединка, который длился один час и тридцать девять минут, — 6:3, 4:6, 6:0 в пользу Соболенко.
Для Арины Соболенко это тринадцатая победа с начала сезона с учетом игр в Кубке Федерации. В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе она встретится с победительницей пары Джессика Пегула (93 WTA, США) / Леся Цуренко (28 WTA, Украина).
Таким образом, Соболенко — единственная представительница Беларуси в одиночном разряде, кому удалось шагнуть в третий круг соревнований. Александра Саснович и Виктория Азаренко выбыли после поражений во втором раунде, причем Вика
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Для Арины Соболенко это тринадцатая победа с начала сезона с учетом игр в Кубке Федерации.
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