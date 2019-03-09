Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Во втором круге теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе встречались белоруска Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) и представительница Австралии Айла Томлянович (44).

Первый сет довольно уверенно взяла наша теннисистка, однако во второй партии австралийка навязала борьбу и перевела игру в третий сет. Арина Соболенко не растерялась и разгромила соперницу в решающей партии, не отдав ей ни одного гейма. Итоговая победа Арины Соболенко в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:0.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет победительница противостояния между украинкой Лесей Цуренко (28) и американкой Джессикой Пегулой (93). Кроме того, Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс продолжает борьбу в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, ранее турнир покинули белоруски Вера Лапко, Лидия Морозова, Александра Саснович и Виктория Азаренко. Турнир в США завершится 17 марта.