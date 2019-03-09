Страшное ДТП в Ивановском районе - автомобиль вылетел в лес, погибли два человека

ДТП произошло на закруглении дороги Р144 Иваново - гр Украины.



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По информации очевидцев водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил выезд в кювет и съезд в лет, где столкнулся с деревьями.

В результате ДТП погибли два человек человека, 25 и 29 лет. Всё произошло при въезде в Рудский лес.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64171.php

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Ещё трое в больнице.