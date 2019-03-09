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Страшное ДТП в Ивановском районе - автомобиль вылетел в лес, погибли два человека

10.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло на закруглении дороги Р144 Иваново - гр Украины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64171.php

Страшное ДТП в Ивановском районе - автомобиль вылетел в лес, погибли два человека

По информации очевидцев водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил выезд в кювет и съезд в лет, где столкнулся с деревьями.

В результате ДТП погибли два человек человека, 25 и 29 лет. Всё произошло при въезде в Рудский лес.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64171.php

Страшное ДТП в Ивановском районе - автомобиль вылетел в лес, погибли два человека

Ещё трое в больнице.

 
 
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  ДТП произошло на закруглении дороги Р144 Иваново - гр Украины. По информации очевидцев водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением,...
 
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