Ивацевичский район: в результате наезда погиб нетрезвый пешеход

ДТП произошло 08 марта 2019 года около 23:53 часов.



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По предварительной информации: житель г.п. Телеханы управлял автомобилем марки «Ауди-А4», двигаясь по дворовой территории домов №4 и №6 по ул. Ленина, г.п. Телеханы, совершил наезд на лежащего, не обозначенного световозвращающим элементом пешехода.

В результате наезда пешеход, с различными травмами доставлен в реанимационное отделение УЗ «Ивацевичская ЦРБ», где 09 марта 2019 года в 10:50 часов скончался.

По факту ДТП проводится проверка.