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Ивацевичский район: в результате наезда погиб нетрезвый пешеход

10.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло 08 марта 2019 года около 23:53 часов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64170.php

Ивацевичский район: в результате наезда погиб нетрезвый пешеход

По предварительной информации: житель г.п. Телеханы управлял автомобилем марки «Ауди-А4», двигаясь по дворовой территории домов №4 и №6 по ул. Ленина, г.п. Телеханы, совершил наезд на лежащего, не обозначенного световозвращающим элементом пешехода.

В результате наезда пешеход, с различными травмами доставлен в реанимационное отделение УЗ «Ивацевичская ЦРБ», где 09 марта 2019 года в 10:50 часов скончался.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  ДТП произошло 08 марта 2019 года около 23:53 часов. По предварительной информации: житель г.п. Телеханы управлял автомобилем марки «Ауди-А4», двигаясь по дворовой...
 
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