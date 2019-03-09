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Ивацевичский район: в результате наезда погиб нетрезвый пешеход
10.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 08 марта 2019 года около 23:53 часов.
По предварительной информации: житель г.п. Телеханы управлял автомобилем марки «Ауди-А4», двигаясь по дворовой территории домов №4 и №6 по ул. Ленина, г.п. Телеханы, совершил наезд на лежащего, не обозначенного световозвращающим элементом пешехода.
В результате наезда пешеход, с различными травмами доставлен в реанимационное отделение УЗ «Ивацевичская ЦРБ», где 09 марта 2019 года в 10:50 часов скончался.
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло 08 марта 2019 года около 23:53 часов. По предварительной информации: житель г.п. Телеханы управлял автомобилем марки «Ауди-А4», двигаясь по дворовой...
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