Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

7 марта председателем правления Горецкого районного потребительского общества единогласно избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании уполномоченных подвели итоги работы за 2014-2018 год и определили задачи по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности потребительской кооперации района.





В мероприятии приняли участие заместитель председателя Могилевского облпотребсоюза по торговле и общественному питанию Сергей Щербич и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.





Потребительская кооперация Горецкого района — одна из крупнейших организаций, которая объединяет 4711 пайщиков. Работники райпо задействованы во всех отраслях экономики. Они обеспечивают торговое обслуживание, организацию общественного питания, закупку и переработку сельскохозяйственной продукции и сырья, производят потребительские товары, оказывают услуги, занимаются внешнеэкономической деятельностью.







