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Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

10.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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7 марта председателем правления Горецкого районного потребительского общества единогласно избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании уполномоченных подвели итоги работы за 2014-2018 год и определили задачи по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности потребительской кооперации района.

 

Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Могилевского облпотребсоюза по торговле и общественному питанию Сергей Щербич и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.

 

Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

 

Потребительская кооперация Горецкого района —  одна из крупнейших организаций, которая объединяет 4711 пайщиков. Работники райпо задействованы во всех отраслях экономики. Они обеспечивают торговое обслуживание, организацию общественного питания, закупку и переработку сельскохозяйственной продукции и сырья, производят потребительские товары, оказывают услуги, занимаются внешнеэкономической деятельностью.

 

Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

 

Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо

 

О результатах пятилетки и приоритетных направлениях для кооператоров читайте в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».


 
 
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  7 марта председателем правления Горецкого районного потребительского общества единогласно избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании...
 
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