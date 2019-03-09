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Кого выбрали председателем правления Горецкого райпо
10.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
7 марта председателем правления Горецкого районного потребительского общества единогласно избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании уполномоченных подвели итоги работы за 2014-2018 год и определили задачи по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности потребительской кооперации района.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Могилевского облпотребсоюза по торговле и общественному питанию Сергей Щербич и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.
Потребительская кооперация Горецкого района — одна из крупнейших организаций, которая объединяет 4711 пайщиков. Работники райпо задействованы во всех отраслях экономики. Они обеспечивают торговое обслуживание, организацию общественного питания, закупку и переработку сельскохозяйственной продукции и сырья, производят потребительские товары, оказывают услуги, занимаются внешнеэкономической деятельностью.
О результатах пятилетки и приоритетных направлениях для кооператоров читайте в ближайших номерах газеты
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7 марта председателем правления Горецкого районного потребительского общества единогласно избрали Наталью Барковскую. На отчетно-выборном собрании...
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