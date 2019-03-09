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В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу
10.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В средней школе №11 в субботу, 9 марта, провели свою, благотворительную, Масленицу. Так народный праздник запомнился школьникам не только яркими лентами и петушками на палочке, но и новым смыслом,
Более 700 гостей праздника смогли поучаствовать в масленичных играх и забавах, приобрести сувениры в «городе мастеров», угоститься «душевным десертом» и вкусными блинами, напоминающими по форме Солнце.
— Мы уверенны, что съев такой блинчик, каждый получил частичку солнечного света и тепла, — отмечают организаторы.
Закончился праздник традиционным сжиганием чучела.
В ходе мероприятия администрация школы смогла собрать 2 100 рублей на лечение двухлетнего
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В средней школе №11 в субботу, 9 марта, провели свою, благотворительную, Масленицу. Так народный праздник запомнился школьникам новым смыслом.
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