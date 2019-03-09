В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу





В средней школе №11 в субботу, 9 марта, провели свою, благотворительную, Масленицу. Так народный праздник запомнился школьникам не только яркими лентами и петушками на палочке, но и новым смыслом, сообщается в группе СШ №11 в социальной сети Вконтакте.

Более 700 гостей праздника смогли поучаствовать в масленичных играх и забавах, приобрести сувениры в «городе мастеров», угоститься «душевным десертом» и вкусными блинами, напоминающими по форме Солнце.

— Мы уверенны, что съев такой блинчик, каждый получил частичку солнечного света и тепла, — отмечают организаторы.

Закончился праздник традиционным сжиганием чучела.





























В ходе мероприятия администрация школы смогла собрать 2 100 рублей на лечение двухлетнего Арсения Пахирко .