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В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

10.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В средней школе №11 в субботу, 9 марта, провели свою, благотворительную, Масленицу. Так народный праздник запомнился школьникам не только яркими лентами и петушками на палочке, но и новым смыслом, сообщается в группе СШ №11 в социальной сети Вконтакте.

Более 700 гостей праздника смогли поучаствовать в масленичных играх и забавах, приобрести сувениры в «городе мастеров», угоститься «душевным десертом» и вкусными блинами, напоминающими по форме Солнце. 

— Мы уверенны, что съев такой блинчик, каждый получил частичку солнечного света и тепла, — отмечают организаторы. 

Закончился праздник традиционным сжиганием чучела.

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В слуцкой школе №11 провели благотворительную Масленицу

В ходе мероприятия администрация школы смогла собрать 2 100 рублей на лечение двухлетнего Арсения Пахирко.

 
 
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В средней школе №11 в субботу, 9 марта, провели свою, благотворительную, Масленицу. Так народный праздник запомнился школьникам новым смыслом.
 
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