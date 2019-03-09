10 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Прощёное воскресенье.

Международный день планетариев.

ПРИМЕТЫ:

Тарас Бессонный. В этот день старались не спать. «Хоть по стенке ходи, а спать погоди».

РОДИЛИСЬ:

1926 Александр Сергеевич ЗАЦЕПИН, российский композитор. Его песни исполняют многие известные артисты. Особой популярностью пользуется его музыка к комедиям режиссёра Леонида ГАЙДАЯ.

1936 Йозеф (Зепп) БЛАТТЕР, швейцарский спортивный функционер, 8-й президент ФИФА (с 1998 по 2015 годы). Ныне под следствием. Его девиз: «Футбол для всех, всё для футбола».

1940 Чак (Карлос Рэй) НОРРИС, американский актёр, 7-кратный чемпион мира по каратэ. Родился в семье ирландца и индианки.

1946 Владимир Васильевич ГОСТЮХИН, российский и белорусский актёр. С начала 1980-х годов живёт в Минске.

1957 Усама бин ЛАДЕН, саудовский шейх, террорист №1. Происходил из богатой йеменской семьи, обосновавшейся в Саудовской Аравии и являвшейся крупнейшей строительной компанией в арабском мире, - «Bin Laden Group». Состояние самого Усамы составляло $300 млн. Он был убит в ходе спецоперации ВМС США 2 мая 2011 года и похоронен в море. У него осталось 4 жены и 7 сыновей.

1958 Шэрон Вонн СТОУН, американская актриса. Её IQ (коэффициент интеллекта) составляет 154 балла, как у Альберта ЭЙНШТЕЙНА. В школу она поступила в 5 лет, сразу во второй класс. У Стоун трое приёмных детей, она страдает астмой и диабетом.

1973 Эва ХЕРЦИГОВА, чешская супермодель. Популярность Эвы на родине и за её пределами столь велика, что губы модели стали одним из символов Чехии. Она зарабатывает $8-12 тыс. в день.

1981 Сэмюэль ЭТО’О (ФИС), камерунский футболист.

1988 Иван РАКИТИЧ, хорватский футболист. У него две дочери.

СОБЫТИЯ:

1906 Во Франции в результате взрыва погибли 1060 шахтёров. Это крупнейшая в то время и вторая в истории катастрофа на шахтах по количеству жертв.

1910 На экраны вышел фильм режиссёра Дэвида ГРИФФИТА «В старой Калифорнии». Именно эта лента положила начало развитию центра киноиндустрии США. Гриффит снимал историю любви испанской девушки и будущего губернатора Калифорнии близ Лос-Анджелеса. Местечко Голливуд с разнообразным ландшафтом превратилось в излюбленное место кинематографистов, сюда стали переезжать все киностудии.

1910 В Китае было запрещено рабство.

1945 В результате налёта 334 американских бомбардировщиков Б-29 был уничтожен целый район Токио. «Летающие крепости» были специально переоборудованы, чтобы нести максимальную бомбовую нагрузку - 7 тонн зажигательных бомб. В пламени пожара погибли свыше 100 тыс. человек. В столице Японии были закрыты все вузы и школы, и каждый житель старше 6 лет был привлечён к восстановительным работам.

1996 Кубинец Франсиско ФЕРРЕРАС установил рекорд глубины ныряния без специальных средств (130 метров).

2001 Умер Владимир ВОРОШИЛОВ, автор и ведущий передачи «Что? Где? Когда?».

2018 Умер Юбер де ЖИВАНШИ, знаменитый французский модельер.