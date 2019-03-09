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Посмотрите, как выглядит первый серийный летающий автомобиль
10.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Пока Audi, Airbus, Uber и многие другие компании показывают лишь концепты своих
Автомобиль PAL-V Liberty Pioneer Edition был представлен на Женевском международном автосалоне. Пока что он может летать лишь за пределами города. Зато благодаря своей форме обеспечивает безопасную посадку в случае какого-либо сбоя. А если он не сможет взлететь (как обычная машина завестись – внезапно и без видимых причин), то, сложив винт, с ветерком прокатит владельца в режиме обычной
Первый в истории летающий автомобиль работает на бензине. На один час полета необходимо 26 литров, а бензобак вмещает 100 литров.
Для влaдения автoмобилем пoтребуется лицензия на гирoплан, но разрабoтчики уверяют, что прoцесс oбучения не займет бoльше 40 часoв.
В ближайшее время планируется выпустить 90 экземпляров PAL-V Liberty Pioneer Edition. Позже будет разработана электрическая версия. Дата старта продаж пока не сообщается.
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Пока Audi, Airbus, Uber и многие другие компании показывают лишь концепты своих летающих автомобилей, голландская компания PAL-V уже выпустила серийный аппарат. Он прошел...
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