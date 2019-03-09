Как только начинает теплеть, 21-летний студент БГУ Костя Баяндин надевает кроссовки и не снимает их до заморозков. Четверокурсник в сникер-игре со времен первых самостоятельно заработанных денег. «Кажется, это была футбольная обувь за миллион двести сорок тысяч старыми», — вспоминает парень первую покупку пятилетней давности. С тех пор он потратился на 23 пары кроссовок. AFISHA.TUT.BY прогулялась с Костей по минским торговым центрам в поисках актуальных кроссов до 150 рублей. Смотрите, в чем лучше гонять (или нет) на летние фесты.





«Если найду что-то дешевое и классное, то я это куплю»

В этом году Костя заканчивает университет, совмещая учебу и работу. Однажды его любовь к кроссовкам привела к тому, что он забыл надеть туфли и вел официальное мероприятие в пиджаке, рубашке, брюках и кроссовках. Получилось не очень красиво, но Косте не стыдно. Защиту диплома он решил отпраздновать покупкой новых кроссовок. Со стоимостью пока не определился. Если не хватит, то ужмется. Сейчас на нем красно-белые Nike Air Max 97 за 200 долларов с учетом кастомизации (адаптация базовой вещи под запрос конкретного потребителя. — Прим. AFISHA.TUT.BY).

— Определяющие факторы моего выбора — удобство и внешний вид обуви, а цена вариативна. То есть у меня нет нижнего ценового порога. Если найду что-то дешевое и классное, то я это куплю. Что касается верхнего, то обувь — это то, на что я могу подкопить. Самая дорогая пара — Nike Air Max 98 QS Cone/Tour Yellow-Hyper Grape за 220 долларов. Сразу после релиза я попросил приятеля их привезти. Думаю, что какое-то время я был единственный в Беларуси обладатель кроссовок в такой расцветке.

На подходе к первому магазину студент вспоминает о том, что не так давно приобрел кроссовки за 150 рублей.

— Летом купил в Болгарии коралловые Adidas Campus приблизительно за такие деньги.

«Своих 90 рублей не стоят». Что мы нашли в Cropp и Reserved

Сникерхед предупреждает, что сегодня будет много красного цвета. И пока продавцы суетятся в поисках нужных размеров, Костя успевает отбраковать первые кроссовки. Высокие алые «боты» успели разочаровать парня за пять секунд.



Обувь из Cropp

— Такое я бы никогда не носил. Высоченные, в духе нулевых годов, напоминают кастомизированные кроссовки из компьютерных игр. Дико бесят. То же самое скажу и об этой модели — копия последних кроссовок от Puma: цветовая гамма и даже узоры на подошве скопированы у немцев.



И эти тоже

Своих 90 рублей эти пары точно не стоят. Во-первых, не мой стиль, а во-вторых, эти кроссы тоже бессовестно копируют Puma. Не помню модель, но силуэт явно этой фирмы, а шнуровка вообще как в Nike Air Max.



Такая модель из Reserved Костю тоже не впечатлила: «Черные в сеточку так себе»

С другой стороны, если бы мне нужна была обувь за 50 рублей, то я бы задумался. Без скидки они стоили 170 рублей, за такую сумму можно взять что-нибудь премиальное с рук.

Костя убеждается, что в масс-маркете почти вся обувь напоминает силуэты мировых спортивных брендов. Стопроцентная копия хайповой модели без логотипа производителя — обычное дело. Гораздо приятнее видеть старания производителя.



Модель из Cropp

— Чем-то напоминают модель Reebok Workout, своеобразная сникер-классика. Неприметная обувь без откровенной копии. Можно надеть и под джинсы, и под брюки с рубашкой, и на футбол даже. (Смеется.)



Тоже Cropp

Еще одна прикольная модель, но жалко, что плохо сидят на ногах, хотя выглядят приятно. Видно, что люди постарались, но стоять ровно не получается. Надо сказать, что эти две пары больше напоминают обувь за 90 рублей, чем предыдущие.

Спасают престиж магазина красные сникеры с тканевым носком. Костя одобрительно кивает и готов обуть пару за 149 рублей.



Кроссы (не мокрые!) за 149 рублей

— Красные кроссовки под мои штаны — это лютая дичь, но под другой лук стопроцентно залетят за счет непривычного силуэта и шикарного внешнего вида. Несмотря на скопированный у Nike Presto дизайн, это пока что единственные «педали», которые я бы купил. Единственный минус — их тяжело надеть.

Заходим в «Спортмастер» в поисках хайповых Skechers

Желаемые «педали» превышают теоретический бюджет на 20 рублей, поэтому так и остаются на стенде. Тем не менее парень не жалеет, что зашел. Во-первых, в спортмагах можно отыскать базовые модели популярных брендов за вменяемые деньги, а во-вторых, парень сам заядлый «зожник» и разбирается в обуви для тренировок. К тому же на дворе 2019-й — беговые модели уместны и вне трека.



Fila, оцененная в 144 рубля

Из картонных коробок выглядывают две новенькие пары: ярко-красные Fila за 144 рубля и светло-синие Demix за 115 рублей и 30 копеек. Костя категоричен: в таких кроссовках на старт не выйдешь.

— Итальянцы из Fila делают крутые вещи, но конкретно к этим кроссам у меня есть претензия. Они не фиксируют стопу, я вообще не чувствую колодку. Плотного каркаса нет, их можно продавить пальцем. Наверняка это кроссовки для бега, но я бы в таких не занимался. Практикоориентированность на спорт нулевая, больше подходят для летней прогулочки.



Demix за 115,30 рубля

— Обычно я хвалю Demix, но эта модель просто мрак. Их супернеудобно надевать, и я не очень люблю монолитный кусок кроссовка без язычка. Опять-таки мне в них комфортно, но эта модель вообще не про бег, по-моему. Я бы обратил внимание на другие вариации Demix, а еще на Asics и Hoka.

Идем в магазин с брендовыми кроссовками — Sneakerbar

Опасаясь нарваться на подделку, парень выбирает Nike Air Monarch IV в белом цвете с серыми вставками и кислотным лого американского спортивного гиганта. Абсолютный хит прошлого года оценили в 149 рублей.



Nike Air Monarch IV за 149 рублей

— Мне нравится такой формат обуви, этот силуэт называют «уродливыми кроссовками». По визуалу «монархи» очень классные. Здорово, что есть доступные каждому «найки», поэтому модель так популярна у молодежи. Тем более если не брать в расчет интернет, то брендовые оригинальные кроссовки за 150 рублей в Минске почти не найти. Пожалуй, кроме «монархов» или старых моделей в стоковых магазинах. Я везучий обладатель 45-го размера, поэтому мне вполне реально найти обувь за такие деньги. Можно еще понадеяться на распродажи, но нормальных скидок в белорусских магазинах не бывает.

Валим по харду: инспектируем Торговый дом «На Немиге»

Заглядываем и в отечественный универмаг в поисках чуда и белорусских кроссовок. ЛМ-17 или «лидскачи» с середины 80-х годов прошлого века будоражат сердца и ноги белорусов. Прибавим к этому дворовой фольклор и коллаборации с локальными брендами и получим самый узнаваемый обувной силуэт страны.



Темно-синие кеды с белыми полосками — 35 рублей

— Жаль, нет в красном цвете, было бы круче. Сидят шикарно, неубиваемые, и надеюсь, что носки мне не покрасили. (Смеется.) У меня уже есть такие, к слову. Единственное, чего не хватает «лидскачам», — новых расцветок. Зеленые были бы хитом.

Рядом с одиозной парой лидского пошива притаились кроссовки за 133 рубля. С минуту подумав, парень выносит вердикт.



Любопытные «ноунеймы» из универмага — 133 рубля

— Выглядят любопытно, нужно запомнить бренд и найти такие на «Алиэкспрессе». Может быть, они сами их оттуда и привезли. Я бы поставил эту пару в один ряд с «монархами» с оговоркой, что Nike — это бренд с именем и я уверен в надежности. Например, если бы у меня было 300 рублей, то я бы взял только эти две пары.

Закончив с примеркой, Костя тяжело выдыхает: парень ждал от масс-маркета гораздо большего, чем полки, забитые безымянными копиями культовых и не очень моделей.

— Я все равно предпочитаю оригинальную обувь популярных брендов, даже если она будет стоить в несколько раз дороже самой качественной реплики. Для меня это вопрос принципа. Покупка оригинальной пары — это финансовый респект бренду, а приобретая «паленку», ты как бы относишь себя к фейк-комьюнити, не уважая производителя. Как я уже говорил, проблема обуви из масс-маркета в том, что производители копируют дизайн актуальных кроссовок, по сути, воруют. Я думаю, такая тенденция прослеживается из-за отсутствия креатива. Производители не парятся, а люди покупают. Не знаю, как быстро рвется подобная обувь. Этот вопрос индивидуальный: бывает, что и фирменные «найки» порвутся за месяц, а реплика прослужит три года.





— Даже если оригинальные кроссовки порвутся через неделю, ты не изменишь свое мнение?

— Сто процентов. Я буду чувствовать себя неудачником, но это не станет поводом, чтобы я покупал реплику за меньшие деньги. Тем более мне близок такой принцип: сумма, потраченная на обувь, должна быть сопоставима с доходами. Если у меня будут деньги на Balenciaga за 700 долларов и я не потеряю в комфорте, то я их куплю.