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Гандболисты БГК обыграли «Загреб» и в седьмой раз подряд вышли в «финал четырех» SEHA-лиги

10.03.2019 08:01 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте хорватский «Загреб» и в седьмой раз подряд вышли в «финал четырех» SEHA-лиги.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Беларусь) — «Загреб» (Хорватия) — 31:26 (14:10).

9 марта. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК: Пешич, Мацкевич; Ященко, Кулак (2), Бочко, Юринок, Потеко (2), Ивич (3/1), Шумак (2), Баранов (6/2), Горак (1), Разгор, Сельвесюк (4), Джукич (1/1), Джорджич (6), Шилович (4).

«Загреб»: Ристанович, Кастелич; Вистороп, Мраковчич (1), Божич-Павлетич (4), Контрец (1), Сршен, Хорват (7/6), Поточник (1), Равнич (6), Хрстич (1), Потич (1), Бичанич (4), Влах, Векич.

«Загреб» прибыл в Брест в ранге одного из лидеров, но брестчанам удалось обыграть фаворита и за тур до окончания регулярного чемпионата SEHA-лиги забронировать себе место в квартете сильнейших.

Это уже восьмая подряд победа БГК в чемпионате SEHA-лиги.

Регулярный чемпионат мешковцы завершат 13 марта в гостях у хорватского «Нексе».

Брест является претендентом на то, чтобы принять у себя «финал четырех», где будут разыграны награды турнира.


Фото: seha-liga.com

Маноло Каденас (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Мы попытались использовать наше преимущество в физической готовности и фактор родной площадки. Старались изо всех сил держать максимально высокий темп на протяжении всей игры. Особенно во втором тайме. Это и помогло одолеть «Загреб», — приводит слова наставника официальный сайт БГК имени Мешкова.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте хорватский «Загреб» и в седьмой раз подряд вышли в «финал четырех» SEHA-лиги.
 
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