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«Ваш оргазм зависит от вас». Психолог рассказывает, как паре быстро улучшить секс

10.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом видео вы узнаете, почему хороший секс в первую очередь зависит от вас.

Если у вас тоже есть вопрос к Павлу и вам нужна «скорая психологическая помощь», напишите нам по адресу lina@tutby.com

 
 
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Психолог Павел Зыгмантович отвечает, как сделать секс пары лучше
 
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