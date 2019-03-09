«Ваш оргазм зависит от вас». Психолог рассказывает, как паре быстро улучшить секс

Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом видео вы узнаете, почему хороший секс в первую очередь зависит от вас.

Если у вас тоже есть вопрос к Павлу и вам нужна «скорая психологическая помощь», напишите нам по адресу lina@tutby.com