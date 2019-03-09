|
«Ваш оргазм зависит от вас». Психолог рассказывает, как паре быстро улучшить секс
Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом видео вы узнаете, почему хороший секс в первую очередь зависит от вас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психолог Павел Зыгмантович отвечает, как сделать секс пары лучше
|
Свежие газеты
Архив (Разное)