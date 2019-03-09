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Не может быть! Шерон Стоун разменяла седьмой десяток

10.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Глядя на свежие снимки разменявшей седьмой десяток Шэрон Стоун, думать можно только о двух вещах. Во-первых: о боже, какая женщина! Во-вторых: как в 60 выглядеть так же?

В день рождения самой красивой голливудской актрисы LADY вспоминает, в чем еще Шэрон Стоун самая-самая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Самая умная

Говорят, красота и интеллект несовместимы. Но Шэрон Стоун с легкостью может это опровергнуть. Причем она не только самая умная актриса в Голливуде — она одна из самых умных женщин во всем мире. Ведь ее IQ равен эйнштейновским 154 (по статистике, средний показатель — всего лишь 100 баллов).

С первых месяцев жизни Шэрон удивляла родителей. В 10 месяцев малышка заговорила, а к четырем годам уже научилась читать. Так что со школой временить не стали: уже в пять Стоун отправилась… во второй класс. Да, именно такое решение принял директор, пообщавшись с девочкой лично.

После школы Шэрон с легкостью поступила в университет на факультет изящных искусств. Примерно в то же время ей выпала возможность подписать крупный контракт и поработать в модельном бизнесе. Стоун решила не упускать шанс, но и учебу не бросила: несмотря на забитый съемками график, университет будущая актриса окончила.

Самая удачливая

Шэрон довольно быстро насытилась карьерой модели и твердо решила уйти в актерство. Правда, долгое время ей доставались довольно однотипные роли стервозных дамочек и чьих-то подружек — например, Арнольда Шварценеггера. И к 34-м (а это для актрисы довольно «серьезный» возраст) Стоун все еще была не при делах и особой популярности не имела.


Фото: kinopoisk.ru

Но ей повезло: от довольно провокационной роли в «Основном инстинкте» отказались такие красотки, как Джулия Робертс и Мишель Пфайффер. А вот Шэрон, успешно пройдя пробы, отказаться не смогла — была не в том положении. И хотя особых надежд на то, что картина «выстрелит», девушка не питала, именно этот фильм позволил ей однажды проснуться знаменитой.

Самая сексуальная

Это даже не подлежит обсуждению: та самая сцена «Основного инстинкта» до сих пор считается самой сексуальной за всю историю кинематографа. Короткий, но очень эротичный эпизод закрепил за Шэрон Стоун титул секс-символа 90-х.

Впрочем, если посмотреть на недавние фото 60-летней Шэрон в бикини или вовсе топлес, становится ясно: секс-символом она продолжает быть и сейчас.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Harper’s Bazaar Brasil (@bazaarbr) 14 Авг 2015 в 6:02 PDT

Самая знаменитая

Говорят, именно Шэрон Стоун «раскрутила» Каннский кинофестиваль до уровня «Оскара», став ведущей благотворительного аукциона amfAR. И это действительно так, ведь столь знаменитая (и именитая) хозяйка вечера в первые годы привлекала больше внимания, чем сам аукцион.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 2 Окт 2018 в 10:03 PDT

Самая заботливая

Биологических детей у Шэрон нет, однако это не мешает ей быть заботливой мамой. У актрисы трое приемных сыновей: Роэн Джозеф (18), Лэрд Вонн (13) и Куинн Келли (12). А ее материнские заслуги признают не только близкие, но и весь мир: в 2017-м Стоун удостоилась премии «Мама года».

«У меня сейчас самый счастливый период в жизни. Я живу в своем доме, куда переехала 25 лет назад с детьми. Они сейчас в том прекрасном возрасте, когда им больше не нужна няня. Я могу проснуться в субботу утром, спуститься вниз, поиграть с сыновьями, поплавать с ними вместе, поиграть в баскетбол или просто посмотреть фильмы», — поделилась в одном из недавних интервью актриса.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 11 Сен 2018 в 10:23 PDT

 
 
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В день рождения самой красивой голливудской актрисы LADY вспоминает, в чем еще Шэрон Стоун самая-самая
 
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