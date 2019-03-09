«Когда Филипповна завела котика, давление у нее снизилось со 180 до 120». Добрые истории о животных

Сегодня «Мех дня» публикует последнюю в этом сезоне подборку добрых историй о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Обещаем вернуться и, возможно, даже раньше, чем вы думаете.

«Давление у Филипповны теперь — 120−130»





Моей соседке — Филипповне — 89 лет. Еще лет 5 назад она еле ходила. Давление 180 и выше. Скорую вызывали по 3 раза в неделю. Именно тогда я уговорила Филипповну взять себе котенка, так как прочитала много статей о положительном влиянии этих замечательных животных на сердечно-сосудистую систему.

Также мой 40-летний сын, имея много лет гипертонию, благодаря котолекарю перестал пить таблетки от давления, ходит в спортзал и занимается тяжелой атлетикой. Так у соседки появилась кошечка — Нюша. Сегодня они уже 5 лет вместе. Давление у Филипповны — 120−130. Она даже стала выглядеть моложе. Теперь Нюша — главный ее собеседник. Вечерами они вместе смотрят телевизор. Кошечка как будто оберегает соседку, а та светится счастьем, когда рассказывает о Нюше. Что-то есть магическое в этих замечательных, самых чистоплотных животных. Котики — прекрасные релаксаторы для человека. Они так же умеют любить и заботиться о вас, если делаете это и вы. Делайте добро — и оно к вам вернется. И это действительно так. Особенно в отношении к братьям нашим меньшим. Только по нашим деяниям мы судимы будем. Не проходите мимо голодного котенка, он нуждается в вас.

«По вечерам нас ждут две мордахи в окне»

У нас в семье двое хвостиков, оба из приюта. Девочку — помесь таксы — моя дочка нашла в лесу привязанной к дереву. Ей тогда было около 3 месяцев, кому-то она была не нужна, вот и решили избавиться от малышки таким жестоким образом.





Привезли ее домой худую, голодную… Пытались отдать в добрые руки, но таких рук не нашлось, пришлось эту бедняжку оставить в нашем доме. Девочка оказалась очень ласковая, хорошая охранница, летом на поле даже поймала мышь!

Так она у нас живет уже 7 лет, зовут Василисой. А недавно в «Одноклассниках» увидела очаровательного, но никому не нужного паренька. Посоветовались с мужем и решили взять.

Поехали в частный приют, привезли подарки, узнали, что мальчишка жил у алкашей, никто за ним особо не смотрел, обретался на улице. Косолапый жутко, вероятно, перенес в раннем детстве рахит. Все равно забрали…





Парня назвали Чарли, он веселый и жизнерадостный. Правда, в первый месяц все погрыз: и туфли мужа, и диванчик в коридоре… Но постепенно все это ушло. Теперь, когда собачухи хотят есть, они несут свои миски, а еще в два голоса зовут на улицу. Зимой обожают большие сугробы, ныряют в них, любят ездить на машине… А по вечерам нас ждут две мордахи в окне. Мы без них уже и жизни своей не представляем.

«Не было ни фото котенка, ни подробной информации о нем. Но сердце мое екнуло»

Пять лет назад, когда я училась в 11 классе, наш дом опустел. Собака и попугай умерли — были уже очень старенькими, и я поняла, что нуждаюсь в четвероногом друге. Долго искала, хотела породистого, красивого… Но неожиданно набрела на какой-то сайт, где люди просили спасти котенка.





Он бродил по частному сектору, авторы истории о нем умоляли спасти малыша. Не было ни фото, ни какой-либо дополнительной информации. Не знаю почему, но сердце екнуло и я полетела туда. Привезла домой настоящий комочек костей, который вредничал еще 3 последующих года, но я старалась, воспитывала, терпела и даже не думала возвращать его на улицу! И посмотрите, какая красотка выросла! Настоящая грациозная леди. Люблю ее безгранично, и она отвечает мне тем же.

«Миша — реинкарнация итальянской кинозвезды или фотомодели»

На работе моей подруги, в котельной, окотилась бездомная кошечка. Я недели две ездила туда выбирать одного из пяти. Учитывая, что до этого имела дело только с котопацанами, хотела мальчика. Присмотрела наконец: думала — пацан. Забрала, назвала Мишей. После посещения врача Михаил оказался Мишелью. Но очень симпатичной и с пацанским характером.

Роскошная внешность, умение подать себя в обществе, любовь к дефиле укрепили все мое окружение в убеждении, что Миша — реинкарнация итальянской кинозвезды или фотомодели. Как доказательство — сходит с ума по сыру (дорогому), оливкам, томатам и оливковому маслу.





Так как Мишель довольно своенравная и любви-ласки от нее не дождешься, появилась у меня через 3 года вторая «котодочь» Лиса, спасенная с дачи зимой. Красавишна и ласкуша-целовальница. Да и гастрономические пристрастия у нее попроще (белорусочка, сразу видать) — вареная свекла и картошка в мундире вызывают экстаз.





Так как обе себе цену знают, друг с другом соблюдают нейтралитет, хотя уже три года вместе. Спят со мной, но по разные стороны, кушают каждая из своей миски, у каждой свой лоток. Чужой лоток может быть задействован только как орудие мести и доказательство превосходства. В основном этим грешит Лиса в приступе ревности, за что потом может и по ушам от Миши огрести — за осквернение святого места.





А у соседей по тамбуру — два кота-пацана: Зидан и Туман. Ходят ко мне в гости регулярно — на девок глядеть (только глядеть и остается — все четверо стерилизованы и кастрированы соответственно).

Вот так весело и дружно мы живем и вам советуем: заводите котиков — и будет всем счастье!

«Любите своих питомцев, какими бы они ни были»

У моего кота нет грустной истории спасения. Скорее, это он когда-то спас меня, став мне надежным другом.





Когда пять лет назад я вернулась домой из Швейцарии, у меня начался настоящий невроз и депрессия. Именно тогда я задумалась о том, чтобы завести котенка. Среди британских пушистых серых комочков был один, ну так скажем, «другой». У него было престранное выражение морды, лишние пальцы на ногах — ветеринар сказал, что, скорее всего, он будет умственно отсталым и физически неразвитым.

Ну ничего не поделаешь — это живое существо, которому нужен дом и уход. Я забрала его к себе.

Котенок быстро рос, хорошо ел, успешно осваивал навыки лотка, когтеточки. Жалелся по поводу и без — такое тепло и внимание стало для меня настоящей фелинотерапией. Кстати, с интеллектом в итоге у него все отлично, а вот вечно удивленное выражение мордашки так и осталось.





Теперь у Дрона очень активная жизнь: он любимец моих родственников, друзей, соседний. Он очень общительный, постоянно что-то рассказывает и мне, и другим. Любит ласку, и сам готов ее дарить. В социальных сетях у нас даже есть собственный хештег #Самые_долгие_отношения — это и правда так.

Я уже не представляю свой дом без этого серого озорника, который бегает и приносит игрушки, мурчит, как трактор, и переносит кухонные полотенца из шкафа в ванную комнату.





Говорят, что кошки менее эмоциональны, чем собаки, и не так скучают по хозяину. Но когда я прихожу домой на обед, Дрон не упускает минутки, чтобы свернуться калачиком на коленях. А когда вечером я возвращаюсь с работы — он уже у двери, и я знаю, что он целый день проспал на моих домашних вещах, чтобы не так скучать.

Любите своих питомцев, какими бы они ни были — больных и здоровых, глупых и умных, высокомерных и дружелюбных, породистых и безродных, ведь любовь и дружба — понятия круглосуточные.

«На мой вопрос «что будем делать?» сын ответил: «Забираем домой»

Кот у нас появился 4 года назад. Погожим июльским днем мы с сыном, тогда еще десятилетним, шли купаться на Неман. Дорога шла мимо леса и полей (мы живем на окраине Гродно).





Когда мы прошли примерно треть пути, услышали из кустов мяуканье. На наше «кис-кис-кис» из подлеска выпрыгнул котик, он был очень голоден, так как скушал с удовольствием сосиску, на которую сейчас и не посмотрит. Мы подумали, что он чей-то, поскольку недалеко есть несколько частных домов, и пошли дальше. Но, возвращаясь домой через 3 или 4 часа, из тех же кустов мы услышали тот же плач.

Кот снова выпрыгнул на зов, но покормить его уже было нечем. И тогда на мой вопрос «что будем делать?» сын ответил: «Забираем домой». Всю дорогу я несла котю на руках, он не сопротивлялся, только пугливо осматривался.





Дома накормили, напоили и стали осматривать. На несчастном было штук 15 клещей, от только-только впившихся до уже огромных, насосавшихся крови. Еще была на спинке рана, как от двух клыков… Клещей достали, рану обработали, а котя и не сопротивлялся, обессилел совсем. По результатам осмотра «под хвостом» решили назвать Диной. «Дина» сразу поняла, где туалет, за несколько месяцев поправилась, привыкла к имени. Но у ветврача на осмотре выяснилось, что Дина — молодой кастрированный кот! По зубам лет четырех-пяти… Вот так у нас появился любимый кот Диновий! Имя — производное от Дина и Зиновий — придумалось само. Привыкнуть к «смене пола» было тяжело, но сейчас мы нашего Диновия очень любим, а он любит сырую картошку, вареные яйца, ну и нас!

Еще троих котиков мы спасли вместе с моим молодым человеком. Два года назад у нас появился Пират. Он, простуженный и голодный, просто зашел за нашими гостями в подъезд. Я тогда выпросила у молодого человека возможность для этого котика остаться переночевать в квартире. В итоге Пират остался насовсем! А в августе 2018 года, гуляя вечером по улице, мы услышали мяуканье, которое доносилось с крыши одноэтажного здания. Котик плакал и не мог спуститься (залез на крышу по высокому дереву), был голоден. Надвигалась летняя гроза… С крыши мы его сняли, покормили, но что делать с ним дальше — не знали. Принесли домой «переждать грозу». Конечно, котя остался и быстро освоился в новом доме.









А в конце августа 2018 г., гуляя, проходили мимо круглосуточного ларька… Там был маленький худой котенок, который доверчиво подходил к стоящим в очереди людям… Никто не обращал на него внимания, а он был живой скелетик… Мое сердце не выдержало. Так у нас появился Снежок.

Теперь у моего молодого человека на съемной квартире три наших общих кота. И все счастливы!

«Кота любят не за что-то, а за то, что он есть у нас»

Пушистый комок счастья попал в нашу семью случайно. Вернувшись из школы, я встретила свою маму, которая с загадочным лицом протянула мне коробку. Я очень удивилась, когда, осторожно приподняв крышку, увидела очень маленького кошака (мама всегда относилась к кошачьим с предубеждением).





Черный с белыми вставками котенок легко помещался в одной ладошке. Он был таким милым, что сразу расположил к себе всех членов семьи.

Позже мама рассказала, что обнаружили они котенка возле магазина в городе Столине. По словам работников магазина, он уже несколько дней там околачивался и просил помощи.

Так у меня появился маленький друг, лапкам которого все прощают. Свою любовь к нам Доминик тоже пытается проявлять в действиях. Так, летом чуть ли каждодневно я просыпалась — и видела подношения. Мыши, воробьи, кроты — никто не мог избежать не очень благоприятной для них встречи с Домиником.





А недавно Доминик разучил новые команды, теперь он знает и выполняет «дай лапу», «дай пять» и «лежать».





За что мы любим Доминика? Его любят не за что-то, а за то, что он есть у нас.

«Алиса станет кушать, только если попросишь ее съесть за Дмитрия Дмитриевича»

Алиса появилась у нас, когда я еще училась в начальной школе. Подруга моей сестры подобрала ее и, позвонив, сообщила, что нашла кота, а на вопрос, какой он, ответила просто: «Черный верх, белый низ».

Мы вначале думали, что это кот, и назвали Маркизом. Позже, когда все выяснилось, он стал Алисой.





Это не просто кошка: если не захочет лежать на руках, не будет, не пойдет на колени, не даст себя погладить. Если ей не нравится человек, то она шипит и не позволяет к себе подойти.

Алиса избирательна в еде: ест только продукты Борисовского мясокомбината, а вот «некошачью» еду вроде картофеля, хлеба есть не будет… Ну только если попросишь ее съесть за Дмитрия Дмитриевича (Д.Д.Мозолевский, бывший нападающий ФК БАТЭ).





Прошло уже много лет с тех пор, как Алиса живет у нас дома. Я оканчиваю университет, вышла замуж, а она все так же резвится с игрушками, учиняет беспорядок, строит всех дома и, конечно, любит нас.

Они все еще ищут дом

Дана





Очаровательная кокетка Дана с «овчаркой» в близком родстве (даже размер такой же) ищет дом и семью! Девочке ориентировочно от 2 до 3 лет, она активная и любопытная. Как и все представители породы, мегаумная собачка: знает команды и прекрасно их выполняет за любую вкусняшку, идеально терпит до выгула, а также знает, как правильно пользоваться ошейником и поводком! Прекрасно ведет себя дома и в машине, очень аккуратная малышка. Даночка, как и любая молодая собачка, обожает гулять, бегать, прыгать и играть! А также она стерилизована, привита, и у нее уже есть свой собственный ветпаспорт! Ласковая, добрая, она так ждет свою семью!

Звоните, пишите и приезжайте:

+375259465759

Ральф





Бывает так, что в жизни не хватает солнышка и светлой энергии. Тогда не проходите мимо, ведь наш Ральф — это самая позитивная собака, «собака-улыбака»! Но он таким был не всегда… Когда мы его нашли, он был очень истощен, и нам понадобилось время и любовь, чтоб наш мальчик смог стать вот таким красавцем! Парню всего 2 года, а это значит, что он в самом расцвете сил — молодой, статный, активный.





Вы только присмотритесь к его мордашке, которая так и светится добром и дружелюбностью — и он на самом деле такой! Наш красавец кастрирован и привит. Он отлично ходит на поводке и приучен к выгулу. Ральф неагрессивен, поэтому подойдет семье, в которой есть детки. А еще наш песик совсем не привереда: он кушает абсолютно все! А самое главное, что ждет своего человека!





Звоните:

+375 29 6 280 846 Инна Евгеньевна

Санни





История Санни началась и продолжается в Минске. Полгода назад кто-то выбросил это чудо на улицу, ну а я не смогла пройти мимо. Сейчас Санни ухожен и откормлен, обработан от паразитов, кастрирован, возраст около двух лет, проведен комплекс обследований. Но. Есть одна «особенность»: неконтролируемое водопотребление. Предварительно нам выставлен диагноз «психогенная полиурия». Для его уточнения необходимо провести еще дообследование (к сожалению, в РБ доступны лишь немногие из необходимых), поэтому даже при условии, что найдется новый дом, я гарантирую полную поддержку со своей стороны!





В связи со своей «особенностью» Санни пристраивается на передержку или ПМЖ единственным животным в семью: по рекомендации нашего ветеринарного врача ему необходимо ограничивать потребление жидкости, что будет сложно сделать в условиях совместного проживания нескольких животных (как происходит сейчас у меня), не навредив при этом одной из сторон.





Хочу сразу написать, что возможен и вполне вероятен и другой диагноз: это один из видов сахарного диабета. Но сейчас, не считая водопотребления, это активный, ласковый кот. Который научился за время жизни в моей семье выражать эмоции своим «мяу», стал не бояться играть и бегать, поверил в людей и полюбил мою семью, в свою очередь моя семья его тоже безумно любит.

Санни особенный, я даже не знаю, как описать это словами, нужно пожить с ним и почувствовать это. Не хочется терять надежду, возможно, кто-то, увидев его, решит поучаствовать в его судьбе или стать ему верным другом на долгие годы!

Если у вас или ваших знакомых есть возможность временно его приютить, мы будем безмерно благодарны.

Звонить:

+375 44 7 351 755 Наталия

Бемоль

Красивый и добрый, нежный и чуткий, игривый и забавный — вот такой котенок-подросток Бемоль. Сокращенно зовем его Бимка. Ему около 8 месяцев.





Бимка — белоснежное чудо с классным характером и великолепным воспитанием! Отлично ладит с детьми и другими котиками!

Исправно ходит в лоток. Бимка имеет одну особенность — симблефарон глаз. Это небольшая пленка на глазах, которая не мешает котику полноценно жить и веселиться, малыш зрячий, медуход не нужен.





Бимка ищет ту единственную семью, которая примет его таким, какой он есть. Нежным и трепетным, ласковым и добрым, игривым и счастливым — с особенными глазками!

Звоните, я отвечу на все интересующие вас вопросы и с удовольствием покажу вам нашего милого Бима! А заодно исполним ваше желание. Котик не простой: он фей!

Звоните:

+37529 616−91−44 — Ольга

Срочно нужна передержка трем котятам-подросткам

Сложилось так, что спасенные волонтерами «ЗООшанса» котята серьезно заболели кальцивирозом вместе с хозяйскими котами. Сейчас все находятся в ветеринарной клинике на стационарном лечении.





В понедельник их выписывают, но малышей нужно долечить: давать таблетки, держать в тепле и хорошо кормить. Очень нужна передержка с любящими животных людьми. Всем обеспечим, им просто нужны хорошие условия до пристройства в новый дом. Зверушки не заразны для человека.

Котятам около шести месяцев, они воспитаны, им уже начали искать дом в прошлых выпусках. Один мальчик Патрик и две девочки — Белочка и Варенька. Глазки лечить не надо, эти пленочки останутся насовсем — следствие инфекции.

Пожалуйста, присмотритесь, возможно, вы сможете помочь хоть одному из этих бедолажек временным домом!

Звоните:

+375 25 986−33−85 Ирина.

Фасолинка

Замечательная веселенькая котенок-девочка в поиске любящей семьи!





Фасолинка — это котоличность. Она и смелая, и ласковая. Просто буська трех месяцев от роду. Малышка здорова и воспитана. Невероятной красоты вырастет кошка! Обязательно будет приглашать вас в свои игры и мурчать на ушко что-то доброе и хорошее.





Звоните:

+з75 29 32 08737 Наташа

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Друзья! Вот уже четыре месяца мы рассказываем вам трогательные истории о спасенных животных в проекте Мех дня, даем полезные советы владельцам. За это время совместными усилиями было пристроено 18 котиков и 2 собаки, которых вы видели в наших выпусках. Спасибо вам!

Наши волонтеры спасают, лечат и пристраивают в среднем 70 животных ежемесячно. Также около 30 диких особей ежемесячно стерилизуем и выпускаем в привычные условия — таким образом, сокращаем поголовье бездомышей.

Нам всегда нужны помощники и активные участники в команду — присоединяйтесь, если вы хотите помочь:

— передержкой;

— фотопомощью;

— автопомощью;

— участием в акциях;

— стать членом нашей организации и полностью курировать спасенных животных.

Мы всегда рады новым зоозащитникам! Звоните: +375 25 986−33−85 — координатор Ирина Адаменкова.