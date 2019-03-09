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Дженнифер Лопес решила выйти замуж в четвертый раз

10.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Звезда опубликовала фото обручального кольца в Instagram, пишет Lenta.Ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Родригес выложил такое же фото у себя на странице с подписью: «Она сказала "Да"». Пара пока не объявила дату свадьбы.

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, но роман завели только зимой 2017-го. Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло. Этот брак станет четвертым для актрисы и вторым для спортсмена. Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».

 
Теги: знакомства
 
 
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Дженнифер Лопес обручилась с американским бейсболистом Алексом Родригесом.
 
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