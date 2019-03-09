Луковый суп, как у Бриджит Джонс. Готовим блюда из любимых женских фильмов

Как часто в фильмах готовят и лакомятся необычными блюдами. Предлагаем вам ощутить себя на месте киногероинь и приготовить угощения из самых любимых женских фильмов.

Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера.

Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить солью и перцем.

Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить литром кипятка. Варить до готовности.

Говядину нарезать порционными кусками, промыть, сложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на сильный огонь, накрыв кастрюлю крышкой. Когда вода закипит, огонь убавить и варить говядину около 1 часа на минимальном огне.

Тем временем очистить картофель, нарезать его брусочками, тонко нашинковать капусту, лук и морковь почистить, перец помыть, освободить от семян и внутренних перегородок и нарезать овощи мелкими кубиками.

По истечении часа попробовать мясо: оно должно быть почти готовым. Добавить картофель, дать бульону закипеть, обратно убавить огонь и варить под крышкой.