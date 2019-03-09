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Луковый суп, как у Бриджит Джонс. Готовим блюда из любимых женских фильмов

10.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Как часто в фильмах готовят и лакомятся необычными блюдами. Предлагаем вам ощутить себя на месте киногероинь и приготовить угощения из самых любимых женских фильмов.

Луковый суп от Бриджит Джонс


Ингредиенты:

  • Лук-порей — 1 кг.;

  • Зеленый лук — 1 пучок;

  • Соль, перец черный — по вкусу;

  • Оливковое масло — по вкусу;

  • Гренки из белого хлеба.

Как готовим?

  1. Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить литром кипятка. Варить до готовности.

  2. Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить солью и перцем.

  3. Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера.

  4. Подавать с хрустящими гренками из подсушенного белого хлеба.

Щи из «Девчат»


Ингредиенты:

  • Капуста — 450 г;

  • Лук — 1 шт.;

  • Морковь — 1 шт.;

  • Черный перец — 2 щепотки;

  • Соль — 2 ч. л.;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Говядина мякоть — 650 г;

  • Картофель — 400 г;

  • Масло подсолнечное — 150 мл;

  • Перец болгарский — 1 шт.;

  • Петрушка свежая — по вкусу;

  • Томатная паста - 80 г

Как готовим?

  1. Говядину нарезать порционными кусками, промыть, сложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на сильный огонь, накрыв кастрюлю крышкой. Когда вода закипит, огонь убавить и варить говядину около 1 часа на минимальном огне.

  2. Тем временем очистить картофель, нарезать его брусочками, тонко нашинковать капусту, лук и морковь почистить, перец помыть, освободить от семян и внутренних перегородок и нарезать овощи мелкими кубиками.

  3. По истечении часа попробовать мясо: оно должно быть почти готовым. Добавить картофель, дать бульону закипеть, обратно убавить огонь и варить под крышкой.

  4. Для зажарки нарезанные морковь, лук, сладкий перец обжарить на подсолнечном масле, добавляя томатную пасту. Когда картофель будет почти готов, добавить в кастрюлю соль, свежую капусту и заправку. Варить под крышкой после кипения минут 8−10 на медленном огне. Добавить измельченный чеснок, зелень петрушки и черный молотый перец. Перемешать, снять кастрюлю с огня.

Черничный пай из кинофильма «Мои черничные ночи»


Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 250 г;

  • Сливочное масло — 125 г;

  • Сахар — 50 г;

  • Яичный желток — 1 шт.;

  • Соль — щепотка.

Для начинки:

  • Черника — 500 г;

  • Банан — 1 шт.;

  • Яичный белок — 2 шт.;

  • Дробленый миндаль — 50 г;

  • Сахар — 50 г;

  • Корица — ½ ч. л.

Как готовим?

  1. Для теста смешать муку, чуть растопленное масло, яичный желток и соль. Поставить в прохладу на 1 час.

  2. Чернику промыть и перебрать. В случае с замороженной ягодой — разморозить. Положить к ней кусочки банана, сахар, миндаль, корицу и хорошо взбитый яичный белок.

  3. Готовое тесто разделить на две части: одну — побольше, другую — поменьше. Раскатать бОльшую часть теста, выложить ее в форму так, чтобы были края.

  4. Выложить на тесто начинку. Меньшую часть теста тоже раскатать и накрыть пирог сверху. Сделать несколько дырочек вилкой. Смазать яйцом.

  5. Выпекать в духовке 40 минут при 130 градусах.

Жареный цыпленок с травами — готовим счастье по рецепту Джулии Чайлд


Ингредиенты:

  • Небольшой цыпленок — 1 шт.;

  • Лимон — 2 шт.;

  • Веточка тимьяна — 4 шт.;

  • Веточка розмарина — 2 шт.;

  • Чеснок — 6 зубчиков;

  • Луковица — 1 шт.;

  • Оливковое масло — 1 ст. л.;

  • Куриный бульон — ½ стакана;

  • Грецкие орехи — 2 ст. л.;

  • Кресс-салат — 2 пучка;

  • Соль, перец черный — по вкусу;

Как готовим?

  1. В большой миске смешать лимонный сок, тимьян, розмарин, нарезанный чеснок, перец и соль. Положить туда же цыпленка и хорошенько обвалять изнутри и снаружи.

  2. Лук порезать кольцами и выложить на дно посуды для запекания. На лук выложить цыпленка (перед этим связать ему ноги) и залить оставшейся пряной смесью. Сбрызнуть оливковым маслом.

  3. Накрыть форму фольгой и выпекать в духовке час.

  4. Достать цыпленка из духовки, залить его куриным бульоном, добавить дробленые орехи.

  5. Подавать цыпленка с кресс-салатом и соусом, в котором он готовился.

Приятного аппетита!

 
 
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