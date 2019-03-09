Луковый суп, как у Бриджит Джонс. Готовим блюда из любимых женских фильмов

Как часто в фильмах готовят и лакомятся необычными блюдами. Предлагаем вам ощутить себя на месте киногероинь и приготовить угощения из самых любимых женских фильмов.
Луковый суп от Бриджит Джонс
Ингредиенты:
Лук-порей — 1 кг.;
Зеленый лук — 1 пучок;
Соль, перец черный — по вкусу;
Оливковое масло — по вкусу;
Гренки из белого хлеба.
Как готовим?
Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить литром кипятка. Варить до готовности.
Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить солью и перцем.
Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера.
Подавать с хрустящими гренками из подсушенного белого хлеба.
Щи из «Девчат»
Ингредиенты:
Капуста — 450 г;
Лук — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Черный перец — 2 щепотки;
Соль — 2 ч. л.;
Чеснок — 2 зубчика;
Говядина мякоть — 650 г;
Картофель — 400 г;
Масло подсолнечное — 150 мл;
Перец болгарский — 1 шт.;
Петрушка свежая — по вкусу;
Томатная паста - 80 г
Как готовим?
Говядину нарезать порционными кусками, промыть, сложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на сильный огонь, накрыв кастрюлю крышкой. Когда вода закипит, огонь убавить и варить говядину около 1 часа на минимальном огне.
Тем временем очистить картофель, нарезать его брусочками, тонко нашинковать капусту, лук и морковь почистить, перец помыть, освободить от семян и внутренних перегородок и нарезать овощи мелкими кубиками.
По истечении часа попробовать мясо: оно должно быть почти готовым. Добавить картофель, дать бульону закипеть, обратно убавить огонь и варить под крышкой.
Для зажарки нарезанные морковь, лук, сладкий перец обжарить на подсолнечном масле, добавляя томатную пасту. Когда картофель будет почти готов, добавить в кастрюлю соль, свежую капусту и заправку. Варить под крышкой после кипения минут 8−10 на медленном огне. Добавить измельченный чеснок, зелень петрушки и черный молотый перец. Перемешать, снять кастрюлю с огня.
Черничный пай из кинофильма «Мои черничные ночи»
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 250 г;
Сливочное масло — 125 г;
Сахар — 50 г;
Яичный желток — 1 шт.;
Соль — щепотка.
Для начинки:
Черника — 500 г;
Банан — 1 шт.;
Яичный белок — 2 шт.;
Дробленый миндаль — 50 г;
Сахар — 50 г;
Корица — ½ ч. л.
Как готовим?
Для теста смешать муку, чуть растопленное масло, яичный желток и соль. Поставить в прохладу на 1 час.
Чернику промыть и перебрать. В случае с замороженной ягодой — разморозить. Положить к ней кусочки банана, сахар, миндаль, корицу и хорошо взбитый яичный белок.
Готовое тесто разделить на две части: одну — побольше, другую — поменьше. Раскатать бОльшую часть теста, выложить ее в форму так, чтобы были края.
Выложить на тесто начинку. Меньшую часть теста тоже раскатать и накрыть пирог сверху. Сделать несколько дырочек вилкой. Смазать яйцом.
Выпекать в духовке 40 минут при 130 градусах.
Жареный цыпленок с травами — готовим счастье по рецепту Джулии Чайлд
Ингредиенты:
Небольшой цыпленок — 1 шт.;
Лимон — 2 шт.;
Веточка тимьяна — 4 шт.;
Веточка розмарина — 2 шт.;
Чеснок — 6 зубчиков;
Луковица — 1 шт.;
Оливковое масло — 1 ст. л.;
Куриный бульон — ½ стакана;
Грецкие орехи — 2 ст. л.;
Кресс-салат — 2 пучка;
Соль, перец черный — по вкусу;
Как готовим?
В большой миске смешать лимонный сок, тимьян, розмарин, нарезанный чеснок, перец и соль. Положить туда же цыпленка и хорошенько обвалять изнутри и снаружи.
Лук порезать кольцами и выложить на дно посуды для запекания. На лук выложить цыпленка (перед этим связать ему ноги) и залить оставшейся пряной смесью. Сбрызнуть оливковым маслом.
Накрыть форму фольгой и выпекать в духовке час.
Достать цыпленка из духовки, залить его куриным бульоном, добавить дробленые орехи.
Подавать цыпленка с кресс-салатом и соусом, в котором он готовился.