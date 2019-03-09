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Бесплатные поездки в метро и повышенная ставка по вкладу за найденные ошибки: топ-новостей от банков

10.03.2019 08:57 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю. В этот раз было много новостей, которые касались денежных переводов и оплаты проезда в транспорте.

В метро — бесплатно, в автобусе — оплата смартфоном


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчане уже привыкли к новому сервису, который позволяет оплачивать поездки в метро банковской карточкой сразу возле турникета. Главное, напомним, чтобы «пластик» был бесконтактным. А если у вас будет не просто карточка, а карта рассрочки от БПС-Сбербанка «КартаFUN», то в некоторых случаях платить за проезд вообще не придется.

— Ежемесячно владельцы карт рассрочки БПС-Сбербанка смогут 15 раз проехать на метро безвозмездно, — говорится на сайте банка. Акция продлится до 31 мая.

А пока в столице еще думают, как внедрить схему оплаты картой в наземном транспорте, Беларусбанк внедрил эту возможность в Бресте. Сервис работает через мобильное приложение TIX, к которому нужно привязать банковскую карту.

— Купленный электронный билет сохраняется в личном кабинете пользователя. Оплата проезда производится при входе в транспорт с использованием функции приложения «Оплатить» либо путем сканирования QR-кода, размещенного в транспортном средстве. В случае проверки достаточно предъявить контролеру электронный билет, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки», — объясняют в банке.

Повышенный процент за грамотность


Скриншот с сайта БТА Банка.

БТА Банк предлагает внимательным и образованным вкладчикам заработать больше. Все, кто найдет ошибку в рекламном буклете банка, платить по валютному вкладу «БТА Копилка» будут не 2, а 2,1% годовых.

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Кредит в медицинском центре

Такой сейчас предлагает оформить Белгазпромбанк. Действует предложение пока только в одном медцентре — «Лодэ» и касается не всех услуг, а тех, что входят в программы типа «Личный терапевт», «Личный педиатр» и так далее. До 3000 рублей обещают выдать без справки о доходах. Оформить кредит можно прямо в медцентре.

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Переводы за границу и внутри страны


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На прошедшей неделе сразу несколько банков расширили возможности банковских переводов. Так, МТБанк теперь позволяет владельцам своих карт отправить переводы в максимальное количество стран — 61.

Белагропромбанк запустил новый сервис по переводам в своих банкоматах. С его помощью можно переводить деньги на карточки разных банков и разных платежных систем. Разумеется, с комиссионным вознаграждением.

А вот Альфа-Банк порадовал тех, кто пользуется переводами в Россию: весь март отправить деньги в соседнюю страну через систему «Альфа-Мир» можно будет без комиссии.

Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция выбирает новости по своему усмотрению.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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FINANCE.TUT.BY рассказывает вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
 
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