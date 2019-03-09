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Бесплатные поездки в метро и повышенная ставка по вкладу за найденные ошибки: топ-новостей от банков
FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю. В этот раз было много новостей, которые касались денежных переводов и оплаты проезда в транспорте.
В метро — бесплатно, в автобусе — оплата смартфоном
Минчане уже привыкли к новому сервису, который позволяет оплачивать поездки в метро банковской карточкой сразу возле турникета. Главное, напомним, чтобы «пластик» был бесконтактным. А если у вас будет не просто карточка, а карта рассрочки от БПС-Сбербанка «КартаFUN», то в некоторых случаях платить за проезд вообще не придется.
— Ежемесячно владельцы карт рассрочки БПС-Сбербанка смогут 15 раз проехать на метро безвозмездно, —
А пока в столице еще думают, как внедрить схему оплаты картой в наземном транспорте, Беларусбанк внедрил эту возможность в Бресте. Сервис работает через мобильное приложение TIX, к которому нужно привязать банковскую карту.
— Купленный электронный билет сохраняется в личном кабинете пользователя. Оплата проезда производится при входе в транспорт с использованием функции приложения «Оплатить» либо путем сканирования QR-кода, размещенного в транспортном средстве. В случае проверки достаточно предъявить контролеру электронный билет, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки», —
Повышенный процент за грамотность
БТА Банк
Кредит в медицинском центре
Такой сейчас
Переводы за границу и внутри страны
На прошедшей неделе сразу несколько банков расширили возможности банковских переводов. Так, МТБанк теперь
Белагропромбанк
А вот Альфа-Банк
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Бесплатные поездки в метро и повышенная ставка по вкладу за найденные ошибки: топ-новостей от банков
FINANCE.TUT.BY рассказывает вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
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