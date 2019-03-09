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ЦСКА под началом Гончаренко разгромил «Рубин» в чемпионате России

10.03.2019 08:54 — Разное | Tut.by  
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче 19-го тура российской футбольной премьер-лиги. Поединок прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».


Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА — «Рубин» — 3:0

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов (Бийол, 90), Обляков, Влашич, Нисимура (Бистрович, 66), Чалов (Сигурдссон, 84).

«Рубин»: Бабурин, Цаллагов, Подберёзкин (Башкиров, 46), Полоз, Бухаров (Сагитов, 71), Гранат, Иг. Коновалов, Могилевец (Байрамян, 62), Сорокин, Камболов, Устинов.

Голы: 1:0 — Нисимура (23), 2:0 — Чалов (83), 3:0 — Бийол (90).

Предупреждения: Камболов (62), Башкиров (64), Игорь Коновалов (74), Дивеев (85).

Два из трех мячей москвичи забили в концовке встречи. Армейцы реабилитировались за поражение в минувшем туре в Грозном от тульского «Арсенала», после которого Виктор Гончаренко выразил резкое недовольство действиями своей команды.

Гончаренко: Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Рубина» в чемпионате России, которая продолжалась 5 матчей.

С 33 очками ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, «Рубин» с 28 баллами идет шестым.

Гончаренко: Тот ЦСКА, что был в Грозном, не нравится никому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, отвечая на вопросы журналистов после домашнего матча с «Рубином», отметил, что команда сделала правильные выводы из поражения от «Арсенала», сообщает официальный сайт ПФК ЦСКА.


Фото: twitter.com/pfc_cska

— Думаю, мы хорошо отреагировали на то, что произошло в Грозном. Были хорошо настроены. С «Рубином» надо много терпения, они не дают создавать много моментов у своих ворот. Надо правильно действовать. Если с первых минут пробуешь играть между линиями, получаешь контратаки. Мы оказывали хорошее давление. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, где-то у нас было больше шансов, чтобы увеличить счет. Победа в целом закономерная.

— Все ли нормально с Ильзатом Ахметовым?

— Да, все нормально, у него ушиб.

— Что с Абелем Эрнандесом? Как оцените дебют Игоря Дивеева? И что с Черновым?

— У Эрнандеса травма, он сегодня играть не мог. Что касается Дивеева, важно то, что он играл смело в дебютном матче, делал много правильных тактических вещей. Если против «Рубина» кто-то выпадает из отбора, это приводит к большим проблемам. Он сегодня молодец. У Никиты тоже повреждение, он не мог играть.

— После поражения от «Арсенала» вы сказали резонансную фразу, что тот ЦСКА вам не нужен в плане качества игры. Сегодня готовы произнести обратное?

— Только про игру я тогда и говорил. Было важно правильно отреагировать. Думаю, сегодняшняя команда нравится не только мне, — болельщикам и руководителям тоже. А та, что была в Грозном, нет.

 
 
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче 19-го тура российской футбольной...
 
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